Sia anuncia colaboración con Belinda para la nueva versión de “Snowman”, esto es lo que se sabe

Nueva colaboración musical entre Sia y Belinda La cantante mexicana cantará junto a la australiana en una nueva versión de “Snowman” (X: @CerebrosG)

La cantautora australiana Sia sorprendió a todos en redes sociales luego de anunciar su nueva colaboración musical con Belinda, quien participará en una nueva versión del tema “Snowman”, canción del disco navideño de Sia que se estrenó en noviembre de 2017.

¿Cuándo se estrena la colaboración entre Sia y Belinda?

De acuerdo con la información compartida por las mismas cantantes, esta colaboración se estrenará el próximo viernes 14 de noviembre a la medianoche, en todas las plataformas digitales de música.

Por su parte, Belinda confirmó el dúo a través de sus historias de Instagram, donde se expresó emocionada escribiendo “Necesito un pellizco”.

¿Belinda ya había colaborado anteriormente con Sia?

Aunque la primera vez que la cantante mexicana colaboró con Sia no fue interpretando juntas una canción, pues en realidad la propia Sia fue autora de “Utopía”, tema que Belinda interpretó en su disco de 2006 con el mismo nombre.

Aunque se desconoce cómo fue el acercamiento entre los equipos de ambas artistas, se especula que la colaboración se concretó durante la etapa de preproducción del álbum, cuando Sia ya comenzaba a destacar como compositora para artistas internacionales.