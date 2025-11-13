Christian Nodal vs. Pepe Aguilar: ¿Quién ganó el Latin Grammy 2025 a Mejor Álbum de Música Ranchera?

Nodal vs Aguilar ¿Quién se quedó con el Grammy a Mejor Álbum Ranchero? (Redes sociales de Christian Nodal y Pepe Aguilar)

La edición número 26 de los Premios Grammy Latinos, tuvo lugar este 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Múltiples celebridades se reunieron para llevar a cabo la entrega de reconocimientos a quienes fueron nominados como estrellas de la música latina, en cada una de las categorías.

¿Nodal o Aguilar? ¿Quién se quedó el Grammy a Mejor Álbum Ranchero?

En esta ocasión, estaba en disputa el Latin Grammy a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi. La tarde de este jueves se entregó al cantante mexicano Christian Nodal, quien le arrebató el galardón al papá de Ángela Aguilar con su álbum “¿Quién + como yo?”.

En esta entrega, Pepe Aguilar había sido nominado en la misma categoría con el álbum “Mi suerte es ser mexicano”. El cantautor perdió la contienda frente a su yerno, Christian Nodal, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La expectación de los seguidores de ambos cantantes estaba al máximo esta noche, al ver cuál de los dos se quedaría con el gramófono.

Sin embargo, la reacción de Pepe fue bastante positiva, al expresar que le daba gusto que Christian Nodal se quedara con el premio, pues al final “se queda en familia”.

Ángela Aguilar y la controversia

Ángela Aguilar estuvo presente en la entrega de estos Latin Grammy, acompañando tanto a su esposo como a su padre por la contienda en la categoría de Mejor Álbum Ranchero.

Al momento de ser nombrado como ganador del premio que entrega la Academia Latina, Ángela se levantó para darle un beso a su esposo, mientras que Pepe Aguilar procedió a abrazarlo.

Sin embargo, se han generado comentarios sobre el discurso de agradecimiento de Christian Nodal, quien no mencionó a Ángela.