Vadhir Derbez (Cuartoscuro)

La defensa de Vadhir Derbez salió a responder este lunes, horas después de que la fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Michelle Marisol Flores Ayala, defendiera en entrevista con Ciro Gómez Leyva la actuación de la dependencia en el caso. Y lo hizo apoyándose en las propias palabras de la funcionaria.

Al ser cuestionada sobre por qué los medios de comunicación cuentan con información de la investigación, la propia funcionaria reconoció que la cronología y los supuestos datos de prueba que han circulado públicamente no obran en la carpeta de investigación por extorsión ni en la de violación. En sus palabras:

“Muchas de las cuestiones, la cronología, los datos de prueba que han sido mencionados de manera pública, no se encuentran en el expediente, el expediente de la investigación de extorsión, ni tampoco en la investigación de violación. Entonces, ninguno de esos datos los contamos por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y solamente se han difundido de manera pública.”

Para la defensa, esta confirmación coincide con lo que el actor ha sostenido desde el primer momento: que fue víctima de un intento de extorsión en el que se le exigieron 350 mil dólares a cambio de no difundir la carpeta de investigación y que, al negarse a pagar, el material fue vendido y difundido en medios de comunicación, principalmente a través del periodista Carlos Jiménez (C4), en lo que Vadhir ha descrito como información fabricada para sacarle dinero.

Entre la información que ha circulado se encuentra la supuesta existencia de ADN del presunto agresor, dato difundido por dicho medio y que, de acuerdo con la defensa, tampoco formaría parte del expediente.

La misma vara para todas las partes

El equipo legal retomó también el principio que la fiscal planteó en la entrevista: que no se debe establecer la veracidad de una víctima a partir de su conducta posterior a los hechos que denuncia.

La defensa pidió que ese criterio se aplique con la misma vara para todas las partes, pues es el mismo principio que protege la presunción de inocencia de su representado frente a la narrativa que se ha construido en entrevistas y redes sociales.

Vadhir Derbez no se está escondiendo

Vadhir Derbez ha reiterado en distintas ocasiones que no se está escondiendo y presentó una contradenuncia por la extorsión de la que dice haber sido objeto y asegura contar con horas de grabaciones y testimonios de personas que estuvieron presentes en la producción del video musical en Coyoacán, donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Además, un juicio de amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión librada en su contra, resolución que, según su defensa, obedeció a las irregularidades existentes en la carpeta de investigación. La Fiscalía impugnó la resolución y el asunto sigue en revisión.

Llamado a los medios de comunicación

Finalmente, Vadhir reiteró el llamado que hizo en su video del viernes: que los medios cubran el caso de manera objetiva, con rigor y responsabilidad, sin juicios anticipados. El actor ha señalado que su vida profesional está detenida y su familia afectada, y que lo único que busca es que el caso se aclare con pruebas y no con filtraciones.

Por su parte, la defensa pidió a los medios y a la opinión pública no dar por cierta información que, como reconoció la propia Fiscalía, no forma parte del expediente, y reiteró su apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.