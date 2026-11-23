¡Fat Tony hace historia! Se convierte en bicampeón de Red Bull Batalla México 2026 y va por otro título internacional

Defender un campeonato nunca es sencillo, especialmente cuando enfrente tienes a algunos de los mejores exponentes del freestyle mexicano y a una nueva generación dispuesta a quedarse con el trono. Sin embargo, Fat Tony llegó a la Final Nacional de Red Bull Batalla México 2026 con una misión clara: demostrar que su primer campeonato no había sido cuestión de suerte.

Y vaya manera de conseguirlo. El MC volvió a conquistar el título nacional y se convirtió en bicampeón de Red Bull Batalla México, después de imponerse en una jornada llena de rimas, respuestas inesperadas y enfrentamientos que mantuvieron al público pendiente de cada batalla.

La competencia se celebró el 22 de noviembre en La Maravilla Studios, en Ciudad de México, donde 16 freestylers se encontraron para disputar uno de los campeonatos más importantes del circuito nacional.

Con este resultado, Fat Tony no solamente defendió su corona, también consiguió su clasificación a la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027, que tendrá como escenario Lima, Perú.

Fat Tony supera a Cabrera y conquista nuevamente Red Bull Batalla México

La batalla definitiva enfrentó a dos competidores que llegaron a la última instancia después de superar un camino complicado. Por un lado, Cabrera consiguió abrirse paso entre sus rivales; por el otro, Fat Tony demostró que estaba dispuesto a defender el campeonato hasta el último minuto.

El enfrentamiento por el título puso a prueba la capacidad de improvisación, la respuesta y el control del escenario de ambos MCs. Sin embargo, el vigente campeón consiguió convencer al jurado y quedarse con el veredicto.

Al terminar la competencia, Fat Tony compartió la emoción que representaba conseguir nuevamente el campeonato y aseguró que llevaba años preparándose para vivir un momento como este.

«Es uno de los días más importantes de mi vida. Demostré que no fue suerte, que me he preparado para esto muchos años y voy a ir a disfrutar y a representar a México como un campeón a la Final Internacional», expresó el freestyler.

Con estas palabras, el mexicano dejó claro que su siguiente objetivo está fuera de nuestras fronteras.

Así fue el camino de Fat Tony hacia el bicampeonato

La Final Nacional de Red Bull Batalla México 2026 reunió a figuras experimentadas del freestyle y a siete debutantes que buscaban aprovechar la oportunidad para hacerse un nombre dentro de la escena.

Entre los participantes estuvieron Fat Tony, RC, Rapder, Ari Carrillo, Jocra, Potencia, SGU, Once y Tendiente Dxn, entre otros competidores.

Uno de los primeros momentos que sorprendió al público fue la eliminación de Azuky a manos de Once, quien consiguió avanzar pese a enfrentarse a uno de los nombres fuertes del cuadro.

Otro duelo que llamó la atención ocurrió entre Cabrera y RC. Ambos protagonizaron una de las batallas más cerradas de los octavos de final, pero finalmente Cabrera consiguió llevarse la victoria gracias a sus respuestas y presencia sobre el escenario.

Rapder y Fat Tony avanzaron a las semifinales

Conforme avanzó la competencia, los enfrentamientos elevaron su intensidad. Rapder consiguió imponerse ante SGU, mientras que Fat Tony hizo lo propio frente a Once.

En la otra parte del cuadro, Cabrera superó a Garcés en una semifinal donde las temáticas y los estímulos tuvieron un papel importante para definir al ganador.

Por su parte, Fat Tony tuvo que medirse nuevamente con Rapder, uno de los competidores más experimentados del circuito mexicano. El enfrentamiento fue intenso, pero el campeón defensor consiguió imponerse y asegurar su lugar en la batalla definitiva.

Así se definió la gran final: Cabrera contra Fat Tony, con el campeonato nacional en juego.

De México a Lima: Fat Tony buscará defender su corona internacional

La victoria en Ciudad de México representa mucho más que un nuevo trofeo. El bicampeonato también le garantiza a Fat Tony un lugar en la Final Internacional de Red Bull Batalla, donde tendrá la oportunidad de representar al freestyle mexicano frente a competidores de otros países.

La próxima cita será el 20 de marzo de 2027 en la Plaza de Toros de Acho, en Lima, Perú.

La edición nacional también contó con la participación de Serko Fu como maestro de ceremonias y DJ Sonicko en los controles. Además, Aczino y Mariana participaron como casters durante la jornada.

Con una mezcla de leyendas, competidores consolidados y nuevas promesas, Red Bull Batalla México 2026 dejó una nueva historia para el freestyle nacional.

Ahora, el desafío para Fat Tony será llevar su talento al escenario internacional y demostrar que el bicampeonato fue apenas otro paso en una carrera que todavía tiene mucho por improvisar.