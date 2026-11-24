¿Read Dead Redemption para Hollywood? ¿El próximo éxito de Rockstar? Los desarrolladores de GTA VI buscan lanzar una película live action de Read Dead Redemption (Rockstar Games)

Rockstar Games estaría considerando planes para vender los derechos cinematográficos y televisivos de uno de sus videojuegos más populares, el cual no corresponde a una adaptación de Grand Theft Auto, sino de Red Dead Redemption.

¿Qué se sabe sobre la llegada de Red Dead Redemption a Hollywood?

De acuerdo con reportes del medio estadounidense The Ankler, Rockstar Games ha estado tanteando un precio mínimo de venta superior a los 100 millones de dólares por los derechos de licencia de la franquicia, con la expectativa de que se desarrolle una película o una serie de televisión.

A pesar de que desde un principio Rockstar se había mostrado opuesto a permitir que alguno de sus títulos llegara a Hollywood, mostrándose muy celoso respecto a las adaptaciones de sus franquicias, este movimiento funcionaría como un lanzamiento experimental para observar cómo responde el público con uno de sus títulos en la pantalla grande o chica.

¿Por qué Rockstar evitó adaptar Red Dead Redemption anteriormente?

Desde el año 2010, tras el estreno del título original, los fanáticos pedían una película basada en la franquicia; sin embargo, esa petición fue evitada durante años.

Fue hasta 2024 cuando el cofundador de la compañía, Dan Houser, reveló el motivo por el cual no querían lanzar adaptaciones cinematográficas de sus propiedades más grandes como GTA o Red Dead Redemption, señalando los riesgos financieros y las preocupaciones en torno al control creativo.

Incluso el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, se mostró cauto a la hora de adaptar franquicias tras observar el decepcionante resultado en taquilla de la cinta Borderlands.

Ante este panorama, si llegara a concretarse dicha adaptación, todavía se desconoce si el proyecto seguirá la misma historia del videojuego o si explorará una trama completamente original ambientada en el Viejo Oeste.