Tecate Pa’l Norte 2027 lineup El cartel del Tecate Pa’l Norte 2027 fue revelado este martes 24 de noviembre.

Finalmente se dio a concoer el cartel completo de artistas nacionales e internacionales que formarán parte de la edición Tecate Pa’l Norte 2027, uno de los festivales más importantes de México.

El lineup revelado este martes 24 de noviembre encendió el entusiasmo de miles de amantes de la música con estelares como Travis Scott, Charlie XCX, Julión Álvarez y Post Malone, por lo que la incertidumbre alrededor de los boletos para el festival ha comenzado a incrementar tras agotarse los boletos de la primera fase.

Sin embargo, ¡no tienes nada de qué preocuparte! En esta nota te explicaremos cuáles son los abonos disponibles, las fechas de venta y el precio aproximado de las entradas para que puedas planear tu compra con antelación.

Lineup completo del Tecate Pa’l Norte 2027: ¿quiénes encabezan el cartel?

El festival de música nacional e internacional Tecate Pa’l Norte comenzó a generar gran expectativa entre los y las amantes de la música con la revelación de su cartel oficial para la edición 2027, entregando al público una programación de distintos géneros que promete convertir nuevamente a Monterrey en uno de los principales puntos de encuentro musical del país.

Now they always say congratulations ✨ Lineup Oficial #TecatePalNorte 2027 🦁 Boletos a partir del 1 de diciembre a las 14:00hrs a través de Ticketmaster https://t.co/j02hf7l35w — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 24, 2026

En el terreno del hip-hop y el rap estará Travis Scott, uno de los nombres más influyentes del trap estadounidense, mientras que Post Malone buscará encantar a la audiencia con su mezcla de rap, pop y country. Por su parte, la cantante Charlie XCX pondrá el toque de pop electrónico y experimental, y Joji completará la variedad de música internacional con su característico sonido que combina R&B alternativo y pop melancólico.

Para los seguidores y seguidoras del rock, el catálogo ofrece grupos destacados The Neighbourhood en el ámbito internacional de música alternativa, o Caifanes en el sector nacional. En la oferta latina, también se suman artistas de gran popularidad como Julión Álvarez, Young Miko, Kenia OS y Ed Maverick, así como artistas de gran trayectoria entre quienes se encuentran Julieta Venegas y Los Auténticos Decadentes.

Venta y precio de boletos para el Tecate Pa’l Norte 2027: ¿cuáles son los abonos del festival?

La primera fase de boletos inició con la preventa y venta de los abonos tempraneros, popularmente llamada “Venta sin cartel”. En esta primera etapa, el precio de cada uno de los abonos disponibles para el festival fue el siguiente:

Abono General: $4,820.

$4,820. Abono General Plus: $5,975.

$5,975. Abono Ascendente: $7,480.

$7,480. Abono VIP: $10,105.

Internautas han tomado en consideración el costo de los abonos tempraneros para calcular el precio de las entradas en esta nueva etapa, cuya venta iniciará el próximo martes 1º de diciembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Es importante recordar que cada uno de los abonos vale por los tres días del evento.

Hasta el momento, se desconoce si existirá una preventa para tarjetahabientes de una institución bancaria en específico.

La compra de boletos se llevará a cabo en Ticketmaster, por lo que debes ingresar al enlace oficial del festival en dicha boletera con anticipación para obtener un buen sitio en la sala de espera y fila virtual del evento.