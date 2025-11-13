Disney+ lanza el tráiler de “The End of an Era”: ¿Qué revelará Taylor Swift en su nueva docuserie?

Docuserie de Taylor Swift, “The End of an Era”

La plataforma de streaming Disney+ lanzó este jueves el tráiler oficial de la docuserie de Taylor Swift. El adelanto de 2 minutos y 32 segundos fue publicado en el canal oficial de YouTube de Disney+, además de en sus diferentes redes sociales.

¿Cuándo se estrenará la docuserie de Taylor Swift?

Este nuevo material audiovisual de la cantante estadounidense estrenará sus primeros 2 capítulos este 12 de diciembre para luego, cada semana, estrenar en pares los siguientes seis episodios.

En la docuserie podremos ver artistas invitados como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, además de la presencia de su banda, bailarines, equipo técnico y figuras personales como su prometido Travis Kelce y su madre

“Soy muy consciente de las fuerzas misteriosas que actúan y sobre las que nunca tendré control. Este espectáculo creó una experiencia de conexión para unas 70.000 personas al mismo tiempo. Hay algo muy especial en eso”, expresa Swift al inicio del tráiler.

¿Qué mostrará la docuserie de Taylor Swift?

“The End of an Era” nos enseñará lo que pasaba tras bastidores de la gira más grande de Swift, mostrando desde la preparación de los conciertos hasta los desafíos que enfrentó para lograr hacer un espectacular show, además de sus procesos creativos en sus canciones.

También se tocarán temas personales, como su relación con Kelcel y el vínculo con su madre.

Creación de la docuserie “The End of an Era”

El 12 de diciembre también llegará a la plataforma la película ‘The Final Show’, que documenta el último concierto de The Eras Tour, realizado el 8 de diciembre de 2023 en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

La docuserie está dirigida por Don Argott y codirigida por Sheena M. Joyce, bajo la producción de Object & Animal. Por su parte, The Final Show cuenta con la dirección de Glenn Weiss y la producción de Taylor Swift Productions, en asociación con Silent House Productions.