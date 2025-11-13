¿Dónde ver los Latin Grammy 2025? Fecha horarios y nominados

¿Donde ver los Latin Grammy 2025?: fecha horarios y nominados

La fiesta más grande de la música latina está a punto de comenzar. Los Latin Grammy Awards 2025 se celebran este 13 de noviembre y no te la puedes perder.

En esta nota te dejamos la guía definitiva para que no te pierdas ni un solo momento de la edición que promete ser la más épica en la historia de los Latin Grammy.

¿A qué hora empiezan los Latin Grammy Awards 2025?

La transmisión principal está programada para las 8:00 pm (hora de Las Vegas), con la siempre icónica alfombra roja una hora antes del evento principal.

En México , la hora prevista es 7:00 pm

, la hora prevista es En Colombia , el inicio será a las 8:00 pm

, el inicio será a las En Argentina , será a las 10:00 pm

, será a las En España, el evento se verá pasada la medianoche: 2:00 am del día siguiente

¿Dónde ver los Latin Grammy Awards 2025?

Ya tienes la hora; ahora viene lo importante: dónde ver la ceremonia:

Streaming: HBO Max

Televisión de paga: TNT

Y para una cobertura especial, Vix

En España: la transmisión estará disponible a través de Movistar+.

De igual forma puedes darle seguimiento en las redes sociales oficiales del evento.

¿Por qué esta edición promete tanto?

Más que un simple show más, los Latin Grammy 2025 llegan con vibras renovadas y expectativas altísimas al ser la 26.ª edición y considerarse un hito para la música latina.

El show está de vuelta en Las Vegas, un escenario que ya se ha convertido en sinónimo de espectáculo y lujo como la ciudad misma. El catálogo de presentadores promete una dupla dinámica que busca mezclar glamour, humor y emoción en un solo escenario.

Disfrutar de los Latin Grammy 2025 está fácil y los artistas que tendrán presentaciones especiales lo volverán innolvidable.