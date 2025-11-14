Corona Capital 2025, transmisión en vivo: ¿por dónde pasan los conciertos del festival?

Corona Capital 2025 Sí hay transmisión en vivo del festival (Crónica Digital)

El festival Corona Capital ya está en marcha en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde este 14, 15 y 16 de noviembre de 2025 celebra su 15 aniversario durante tres días de música con bandas imperdibles como Queens of the Stone Age, Foo Fighters, Deftones, Linkin Park, Alabama Shakes, 4 Non Blondes, Weezer, AFI y Vampire Weekend; por nombrar a sólo algunos de los grupos más esperados de este fin de semana.

Miles de personas no tendrán la oportunidad de asistir al Corona este puente vacacional en la Ciudad de México. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedan ver las presentaciones; por ello te contamos cómo y en dónde puedes ver la transmisión vivo de los conciertos en cada escenario.

Corona Capital 2025: Horarios viernes

Este viernes es considerado por muchos fans el mejor día del festival, destacando las presentaciones de Queens of the Stone Age y Foo Fighters. Pero también con la presencia de Lucy Dacus y Sub Urban.

Hora (PM) Artista Escenario 3:20 – 4:00 Waxahatchee Corona 4:40 – 5:20 Jet Corona 6:10 – 7:10 Kaiser Chiefs Corona 7:10 – 8:10 Franz Ferdinand Corona 11:00 – 1:00 Foo Fighters Corona 3:20 – 4:00 Bad Bad Hats Corona Sunsets 4:00 – 4:40 Lucy Rose Corona Sunsets 5:20 – 6:10 Tamino Corona Sunsets 7:10 – 8:10 Lucy Dacus Corona Sunsets 9:30 – 11:00 Polo & Pan Corona Sunsets 4:00 – 4:40 Circa Waves Doritos 5:20 – 6:10 4 Non Blondes Doritos 7:10 – 8:10 Garbage Doritos 9:30 – 11:00 Queens of the Stone Age Doritos 4:40 – 5:20 Hollow Coves Nivea 6:40 – 7:30 Nilüfer Yanya Nivea 8:10 – 9:30 Bôa Nivea 3:30 – 4:00 Debby Friday Viva Tent 4:20 – 5:00 Shermanology Viva Tent 5:30 – 6:10 Sarah Kinsley Viva Tent 6:40 – 7:30 Anna of the North Viva Tent 8:00 – 9:00 Sub Urban Viva Tent 9:40 – 10:40 Leisure Viva Tent 11:30 – 12:40 Aluna Viva Tent

¿En dónde pasan la transmisión en vivo del Corona Capital 2025?

VIX transmitirá en exclusiva el Corona Capital 2025 del 14 al 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX. La plataforma cuenta con los conciertos en vivo de cada escenario en cuatro canales, para que elijas qué banda quieres ver desde la comodidad de tu casa.

Además, en las redes sociales del festival también se están pasando algunas presentaciones de bandas.

Corona Capital 2025: Horarios sábado

Este día tiene como cabeza de cartel a Chappell Roan, pero durante el día se podrán observar presentaciones muy esperadas como la de The Struts, Aurora y Alabama Shakes.

Hora Artista Escenario 3:20 – 4:00 Haute & Freddy Corona 4:40 – 5:20 Mogwai Corona 6:10 – 7:10 Jelly Roll Corona 8:10 – 9:30 Aurora Corona 11:00 – 1:00 Chappell Roan Corona 4:00 – 4:40 Hippo Campus Corona Sunsets 5:20 – 6:10 The Struts Corona Sunsets 7:10 – 8:10 Cannons Corona Sunsets 9:30 – 11:00 Alabama Shakes Corona Sunsets 4:00 – 4:40 Cults Doritos 5:20 – 6:10 Grizzly Bear Doritos 7:10 – 8:10 Damiano David Doritos 9:30 – 11:00 Vampire Weekend Doritos 3:20 – 4:00 Samia Nivea 4:40 – 5:20 Angie McMahon Nivea 6:40 – 7:30 Sabrina Claudio Nivea 8:20 – 9:20 Marina Nivea 3:30 – 4:00 Maiah Manser Viva Tent 4:20 – 5:00 Chrissy Chlapecka Viva Tent 5:30 – 6:10 Qendresā Viva Tent 6:40 – 7:30 Gizmo Varillas Viva Tent 8:00 – 9:00 Half•Alive Viva Tent 9:40 – 10:40 Jehny Beth Viva Tent 11:30 – 12:40 OMD Viva Tent

Corona Capital 2025: Horarios domingo

El último día del festival no le envidia nada a los dos anteriores. El 15 aniversario del Corona Capital cerrará con Linkin Park el escenario principal, que tendrá también a Weezer y AFI. La recomendación es que no se pierdan a Of Monster and Men en el escenario Corona Sunsets, en donde también se presentara Peach Pit y TV on the Radio.,