Te contamos dónde puedes ver en vivo el Festival Corona Capital 2025

Corona Capital 2025, transmisión en vivo: ¿por dónde pasan los conciertos del festival?

Por Juan Hernández
Corona Capital 2025 en vivo
Corona Capital 2025 Sí hay transmisión en vivo del festival (Crónica Digital)

El festival Corona Capital ya está en marcha en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde este 14, 15 y 16 de noviembre de 2025 celebra su 15 aniversario durante tres días de música con bandas imperdibles como Queens of the Stone Age, Foo Fighters, Deftones, Linkin Park, Alabama Shakes, 4 Non Blondes, Weezer, AFI y Vampire Weekend; por nombrar a sólo algunos de los grupos más esperados de este fin de semana.

Miles de personas no tendrán la oportunidad de asistir al Corona este puente vacacional en la Ciudad de México. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedan ver las presentaciones; por ello te contamos cómo y en dónde puedes ver la transmisión vivo de los conciertos en cada escenario. 

Corona Capital 2025: Horarios viernes

Este viernes es considerado por muchos fans el mejor día del festival, destacando las presentaciones de Queens of the Stone Age y Foo Fighters. Pero también con la presencia de Lucy Dacus y Sub Urban.

Hora (PM)ArtistaEscenario
3:20 – 4:00WaxahatcheeCorona
4:40 – 5:20JetCorona
6:10 – 7:10Kaiser ChiefsCorona
7:10 – 8:10Franz FerdinandCorona
11:00 – 1:00Foo FightersCorona
3:20 – 4:00Bad Bad HatsCorona Sunsets
4:00 – 4:40Lucy RoseCorona Sunsets
5:20 – 6:10TaminoCorona Sunsets
7:10 – 8:10Lucy DacusCorona Sunsets
9:30 – 11:00Polo & PanCorona Sunsets
4:00 – 4:40Circa WavesDoritos
5:20 – 6:104 Non BlondesDoritos
7:10 – 8:10GarbageDoritos
9:30 – 11:00Queens of the Stone AgeDoritos
4:40 – 5:20Hollow CovesNivea
6:40 – 7:30Nilüfer YanyaNivea
8:10 – 9:30BôaNivea
3:30 – 4:00Debby FridayViva Tent
4:20 – 5:00ShermanologyViva Tent
5:30 – 6:10Sarah KinsleyViva Tent
6:40 – 7:30Anna of the NorthViva Tent
8:00 – 9:00Sub UrbanViva Tent
9:40 – 10:40LeisureViva Tent
11:30 – 12:40AlunaViva Tent

¿En dónde pasan la transmisión en vivo del Corona Capital 2025?

VIX transmitirá en exclusiva el Corona Capital 2025 del 14 al 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX. La plataforma cuenta con los conciertos en vivo de cada escenario en cuatro canales, para que elijas qué banda quieres ver desde la comodidad de tu casa. 

Además, en las redes sociales del festival también se están pasando algunas presentaciones de bandas.

Corona Capital 2025: Horarios sábado

Este día tiene como cabeza de cartel a Chappell Roan, pero durante el día se podrán observar presentaciones muy esperadas como la de The Struts, Aurora y Alabama Shakes. 

HoraArtistaEscenario
3:20 – 4:00Haute & FreddyCorona
4:40 – 5:20MogwaiCorona
6:10 – 7:10Jelly RollCorona
8:10 – 9:30AuroraCorona
11:00 – 1:00Chappell RoanCorona
4:00 – 4:40Hippo CampusCorona Sunsets
5:20 – 6:10The StrutsCorona Sunsets
7:10 – 8:10CannonsCorona Sunsets
9:30 – 11:00Alabama ShakesCorona Sunsets
4:00 – 4:40CultsDoritos
5:20 – 6:10Grizzly BearDoritos
7:10 – 8:10Damiano DavidDoritos
9:30 – 11:00Vampire WeekendDoritos
3:20 – 4:00SamiaNivea
4:40 – 5:20Angie McMahonNivea
6:40 – 7:30Sabrina ClaudioNivea
8:20 – 9:20MarinaNivea
3:30 – 4:00Maiah ManserViva Tent
4:20 – 5:00Chrissy ChlapeckaViva Tent
5:30 – 6:10QendresāViva Tent
6:40 – 7:30Gizmo VarillasViva Tent
8:00 – 9:00Half•AliveViva Tent
9:40 – 10:40Jehny BethViva Tent
11:30 – 12:40OMDViva Tent

Corona Capital 2025: Horarios domingo

El último día del festival no le envidia nada a los dos anteriores. El 15 aniversario del Corona Capital cerrará con Linkin Park el escenario principal, que tendrá también a Weezer y AFI. La recomendación es que no se pierdan a Of Monster and Men en el escenario Corona Sunsets, en donde también se presentara Peach Pit y TV on the Radio.,

HoraArtistaEscenario
3:20 – 4:00Arny MargretCorona
4:40 – 5:20Alexandra SaviorCorona
6:10 – 7:10AFICorona
8:10 – 9:30WeezerCorona
11:00 – 1:00Linkin ParkCorona
4:00 – 4:40Friday Pilots ClubCorona Sunsets
5:20 – 6:10Peach PitCorona Sunsets
7:10 – 8:10TV on the RadioCorona Sunsets
9:30 – 11:00Of Monsters and MenCorona Sunsets
5:20 – 6:10Jerry CantrellDoritos
7:10 – 8:10JamesDoritos
9:30 – 11:00DeftonesDoritos
3:20 – 4:00Jet VesperNivea
4:40 – 5:20KadavarNivea
6:10 – 7:10Real EstateNivea
8:10 – 9:30Men I TrustNivea
3:20 – 4:00Chanel BeadsViva Tent
4:20 – 5:00Rose GrayViva Tent
6:10 – 7:10PinkPantheressViva Tent
8:00 – 9:00Jordan RakeiViva Tent
11:30 – 12:40TR/STViva Tent

