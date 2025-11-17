The Game Awards 2025 y la revolución de Clair Obscur: Expedition 33

The Game Awards 2025 Especial

Este 2025 se perfila como un año extraordinario para los videojuegos: con The Game Awards en puerta, la comunidad gamer está más emocionada que nunca. La lista de nominados ya está aquí, y entre los grandes competidores destaca un juego independiente que ha roto récords.

Se trata de Clair Obscur: Expedition 33, que ha obtenido doce nominaciones, la mayor cantidad en la historia de los premios. A continuación, te contamos lo más sobresaliente, quiénes compiten por el codiciado premio al Juego del Año (GOTY) y qué significa este momento para la industria.

Los nominados de The Game Awards 2025

Este 17 de noviembre, Geoff Keighley y The Game Awards anunciaron la lista oficial de nominados para la edición 2025. La ceremonia, que se celebrará el 11 de diciembre, vuelve con fuerza para reconocer lo más destacado de la industria en este año.

Seis candidatos al GOTY (Juego del Año)

En la categoría principal, compiten seis títulos diversos, que muestran la amplitud y riqueza del mercado actual:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Estos títulos no solo compiten por el GOTY, sino que también están nominados en múltiples categorías técnicas y creativas, lo que refleja tanto su calidad como su versatilidad.

Clair Obscur: Expedition 33, el gigante indie

El gran protagonista de esta edición es Clair Obscur: Expedition 33, desarrollado por el pequeño estudio francés Sandfall Interactive. Este RPG por turnos ha marcado un hito: acumuló 12 nominaciones, convirtiéndose en el juego más nominado en la historia de los Game Awards.

Entre las categorías en que brilla se encuentran Mejor Dirección de Juego, Narrativa, Dirección de Arte, Música, Audio, Interpretación (con varios actores) e incluso Mejor Juego Independiente.

Que un estudio indie como Sandfall rompa récords es significativo: demuestra que la industria de los videojuegos no es solo terreno para los grandes presupuestos. Según entrevistas, ni siquiera los desarrolladores podían creer cuántas nominaciones habían conseguido.

La banda sonora, compuesta por Lorien Testard, también ha sido celebrada; su trabajo impacta en múltiples categorías.

¿Cuándo es la premiación de los The Game Awards 2025 y cómo seguirla?

La ceremonia tendrá lugar el 11 de diciembre y, por primera vez, se transmitirá en plataformas como YouTube, Twitch y Amazon Prime Video. Además, se habilitó la votación en línea, permitiendo que el público partícipe en ciertas categorías.