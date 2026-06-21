La Casa del Dragón temporada 3: a qué hora es el estreno del primer capítulo y dónde verlo

La Casa del Dragón Tercera Temporada Foto: HBO Max

La guerra entre los Targaryen entra en una nueva fase con el estreno de la tercera temporada de La Casa del Dragón, una serie que ha mantenido a una gran audiencia al filo del sillón.

Esta nueva entrega no llega como una continuación inevitable de una fractura que ya no tiene punto de retorno. Y lo hace bajo una estructura clara, casi militar, pues serán ocho episodios distribuidos semana a semana, como si cada capítulo fuera una nueva batalla en un conflicto que ya dejó de ser político para convertirse en histórico.

¿A qué hora se estrena el episodio 1 de La Casa del Dragón temporada 3 en México?

El horario confirmado para México es este domingo 21 de junio de 2026 en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México).

¿Dónde ver La Casa del Dragón temporada 3?

La serie estará disponible exclusivamente en:

HBO

HBO Max (Max)

Los episodios también estarán disponibles bajo demanda para suscriptores, y formarán parte del catálogo completo de la franquicia Game of Thrones.

"La casa del dragón" / X "La casa del dragón" / X (La Crónica de Hoy)

Calendario de estreno de episodios confirmado

Episodio 1: 21 junio 2026

Episodio 2: 28 junio 2026

Episodio 3: 5 julio 2026

Episodio 4: 12 julio 2026

Episodio 5: 19 julio 2026

Episodio 6: 26 julio 2026

Episodio 7: 2 agosto 2026

Episodio 8: 9 agosto 2026

¿Qué veremos en el episodio 1?

El arranque de la temporada da inicio a la nueva fase del conflicto entre los bandos de los Negros y los Verdes, marcando el punto de quiebre definitivo en la estabilidad del reino. Es el capítulo que establece el tono de toda la temporada.