Familiares de Oliver Tree buscan repatriar el cuerpo del cantante a Estados Unidos

Oliver Tree La familia de Oliver Tree ha contratado asesoría legal para llevar el cuerpo del artista a suelo estadounidense.

Tras un lamentable accidente en Brasil, el cantante estadounidense Oliver Tree Nickell perdió la vida a los 32 años de edad el pasado domingo 14 de junio, días después de haber brindado una presentación masiva en la ciudad São Paulo; la noticia impactó tanto a la industria como al público seguidor de su pegadiza música.

En el mismo percance, también falleció el youtuber Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como Gaspi, quien formaba parte de los pasajeros a borde del helicóptero que se impactó contra la segunda aeronave.

Ahora, a cinco días de la abrupta pérdida, la familia de Oliver Tree busca repatriar su cuerpo y, según lo reportó el medio TMZ, han contratado asesoría legal para llevar el cuerpo del artista de vuelta a terreno estadounidense.

La abrupta muerte de Oliver Tree: ¿qué sucedió y quiénes estuvieron involucrados?

Oliver Tree se encontraba en Brasil como parte de la serie de proyectos audiovisuales y musicales de su gira internacional, por lo que fue acompañado por el creador de contenido argentino, Gaspi, durante el vuelo en helicóptero que posteriormente culminó en el trágico accidente en el que ambos perdieron la vida.

Entre los otros tripulantes del helicóptero que se estrelló, se encontraba el equipo de producción audiovisual del artista, Lucas Vignale —director cinematográfico argentino — el productor brasileño Lucas Brito Chaves, además de que la aeronave era dirigida por el piloto Alexandre Souza, según fue identificado.

Por otra parte, el segundo helicóptero involucrado en el accidente contaba únicamente con un pasajero, Charles Marsillac, piloto a cargo.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, el accidente fue registrado alrededor de las 9:00 horas del domingo 14 de junio, con zona de ubicación en Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro.

Los reportes señalaron que ambos helicópteros colisionaron en pleno vuelo, sin embargo, las causas todavía se encuentran bajo investigación. Posterior al impacto, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de un depósito de vehículos eléctricos, lo que ocasionó un incendio perceptible desde distintos puntos de la ciudad debido a la enorme columna de humo.

Familia de Oliver Tree busca llevar su cuerpo a Estados Unidos: ¿cómo va el proceso?

Tras darse a conocer la impactante y trágica noticia, familiares, amistades y fans del aclamado artista detrás de éxitos como Life Goes On se pronunciaron en redes sociales con mensajes de pesar por la pérdida, así como deseos de un descanso pacífico para Oliver.

Entre su familia, Christine Begin Nickell —madre del cantante— compartió un emotivo homenaje a su hijo mediante la red social Facebook pocos días tras el fallecimiento: “Nuestro querido hijo Oliver, hiciste del mundo un mejor lugar. Estamos muy orgullosos de ti, descansa en paz”.

La naturaleza repentina de esta pérdida también ha significado un proceso más complicado para que la familia de Oliver pueda acceder al cuerpo del artista, por lo que han contratado asesoría legal para llevar sus restos de vuelta a Estados Unidos, su país de origen.

De acuerdo con la información reportada por TMZ, el proceso aún no ha concluido, pero se está trabajando y “casi lo tienen de vuelta” en casa.