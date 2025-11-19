Flow Fest 2025: Horarios oficiales y recomendaciones para disfrutar del festival

Este año, el Flow Fest regresa con toda la energía urbana al Autódromo Hermanos Rodríguez, los días 22 y 23 de noviembre de 2025. Los organizadores ya confirmaron los horarios oficiales, para que nadie se quede con las ganas de ver a sus artistas favoritos (y puedas planear bien tu fin de semana con flow).
Según la información oficial del evento, el festival comienza cada día a las 14:0 horas y se extiende hasta las 02:00 de la madrugada.
Horarios por escenario y día
Así que prepara tu itinerario y alista tu outfit, ya que este festival promete una experiencia única en su genero, por lo que te dejamos la lista de horarios oficiales para que planees tu día y te la pases increíble.
Sábado 22 de noviembre
Coca-Cola Stage
ADSO: 14:40 – 15:10
Jory Boy: 15:30 – 16:05
Katteyes: 16:25 – 17:05
De la Rose: 17:30 – 18:10
Lunay: 18:35 – 19:20
Lenny Tavárez: 19:50 – 20:40
Myke Towers: 21:10 – 22:05
Wisin: 22:35 – 23:50
Don Omar: 00:45 – 02:00 (sí, una presentación nocturna para cerrar con broche de oro)
Sprite Stage
Venesti: 15:10 – 15:50
Micro TDH: 16:10 – 16:50
Calle 24: 17:00 – 17:50
Yailin la Más Viral: 18:10 – 18:50
El Alfa: 19:25 – 20:35
Jowell & Randy: 20:55 – 21:45
Nicky Jam: 22:20 – 23:20
Álvaro Díaz: 23:50 – 00:50
Dembow Victory’s Stage
Enemix: 14:50 – 15:20
Omarcito GQLQK & Jos ML: 15:50 – 16:20
Sayuri & Sopholov: 16:50 – 17:20
Daaz: 17:35 – 18:20
Easykid: 18:35 – 19:00
Andy Rivera: 19:20 – 20:00
Doony Graff: 20:20 – 20:55
Kevis & Maykyy: 21:15 – 22:00
Young Cister: 22:30 – 23:00
Kevin AMF: 23:20 – 00:00
Santa Fe Klan: 00:30 – 02:00
Bacardí Stage
DJ Kitkatsita: 14:50
DJ Drewther: 16:00
Chikle: 16:50
Fuentes Prod: 17:30
Gusty DJ: 18:20
DJ Chaka: 19:50
DJ Foxy: 20:30
Alu Mix: 21:50
Tayhana: 22:50
La Bad Curly: 23:50
Domingo 23 de noviembre
Coca-Cola Stage
Corina Smith: 15:15 – 15:50
Mau y Ricky: 16:10 – 16:45
Bellakath: 17:10 – 17:55
Víctor Mendívil: 18:15 – 19:00
Omar Courtz: 19:30 – 20:20
Bad Gyal: 20:50 – 21:50
Natanael Cano: 22:40 – 23:55
J Balvin: 00:40 – 02:00
Sprite Stage
Iza TKM: 14:50 – 15:30
Ganggy: 15:50 – 16:30
Cachirula & Loojan: 16:55 – 17:35
Khea: 18:00 – 18:45
De la Ghetto: 19:15 – 20:05
Sech: 20:35 – 21:25
Cris MJ: 22:00 – 22:45
Young Miko: 23:50 – 01:00
Dembow Victory’s Stage
Andrea Lakshmi: 15:35 – 16:05
Choca: 16:25 – 16:55
Polimá Westcoast: 17:20 – 17:55
El Flow de Piso 21: 18:00 – 19:00
JC Reyes: 19:15 – 19:55
Kidd Keo: 20:20 – 20:55
Maisak: 21:15 – 21:55
Kris R: 22:15 – 22:55
Standly: 23:25 – 23:55
L-Gante: 00:20 – 01:00
Deorro: 01:20 – 02:00
Bacardí Stage
Sonido Flamin Hot: 14:50
Los Dutis: 15:50
Esamipau: 16:50
DJ Aza: 17:50
Pedro Sampaio: 18:50
Juan Magán: 19:50
Ezya: 20:50
Mar: 21:50
Fito Silva: 22:50
Friend: 23:50