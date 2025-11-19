Flow Fest 2025: Horarios oficiales y recomendaciones para disfrutar del festival

Line up oficial del Coca-Cola Flow Fest 2025 Especial

Este año, el Flow Fest regresa con toda la energía urbana al Autódromo Hermanos Rodríguez, los días 22 y 23 de noviembre de 2025. Los organizadores ya confirmaron los horarios oficiales, para que nadie se quede con las ganas de ver a sus artistas favoritos (y puedas planear bien tu fin de semana con flow).

Según la información oficial del evento, el festival comienza cada día a las 14:0 horas y se extiende hasta las 02:00 de la madrugada.

Horarios por escenario y día

Así que prepara tu itinerario y alista tu outfit, ya que este festival promete una experiencia única en su genero, por lo que te dejamos la lista de horarios oficiales para que planees tu día y te la pases increíble.

Sábado 22 de noviembre

Coca-Cola Stage

ADSO: 14:40 – 15:10

Jory Boy: 15:30 – 16:05

Katteyes: 16:25 – 17:05

De la Rose: 17:30 – 18:10

Lunay: 18:35 – 19:20

Lenny Tavárez: 19:50 – 20:40

Myke Towers: 21:10 – 22:05

Wisin: 22:35 – 23:50

Don Omar: 00:45 – 02:00 (sí, una presentación nocturna para cerrar con broche de oro)

Sprite Stage

Venesti: 15:10 – 15:50

Micro TDH: 16:10 – 16:50

Calle 24: 17:00 – 17:50

Yailin la Más Viral: 18:10 – 18:50

El Alfa: 19:25 – 20:35

Jowell & Randy: 20:55 – 21:45

Nicky Jam: 22:20 – 23:20

Álvaro Díaz: 23:50 – 00:50

Dembow Victory’s Stage

Enemix: 14:50 – 15:20

Omarcito GQLQK & Jos ML: 15:50 – 16:20

Sayuri & Sopholov: 16:50 – 17:20

Daaz: 17:35 – 18:20

Easykid: 18:35 – 19:00

Andy Rivera: 19:20 – 20:00

Doony Graff: 20:20 – 20:55

Kevis & Maykyy: 21:15 – 22:00

Young Cister: 22:30 – 23:00

Kevin AMF: 23:20 – 00:00

Santa Fe Klan: 00:30 – 02:00

Bacardí Stage

DJ Kitkatsita: 14:50

DJ Drewther: 16:00

Chikle: 16:50

Fuentes Prod: 17:30

Gusty DJ: 18:20

DJ Chaka: 19:50

DJ Foxy: 20:30

Alu Mix: 21:50

Tayhana: 22:50

La Bad Curly: 23:50

Domingo 23 de noviembre

Coca-Cola Stage

Corina Smith: 15:15 – 15:50

Mau y Ricky: 16:10 – 16:45

Bellakath: 17:10 – 17:55

Víctor Mendívil: 18:15 – 19:00

Omar Courtz: 19:30 – 20:20

Bad Gyal: 20:50 – 21:50

Natanael Cano: 22:40 – 23:55

J Balvin: 00:40 – 02:00

Sprite Stage

Iza TKM: 14:50 – 15:30

Ganggy: 15:50 – 16:30

Cachirula & Loojan: 16:55 – 17:35

Khea: 18:00 – 18:45

De la Ghetto: 19:15 – 20:05

Sech: 20:35 – 21:25

Cris MJ: 22:00 – 22:45

Young Miko: 23:50 – 01:00

Dembow Victory’s Stage

Andrea Lakshmi: 15:35 – 16:05

Choca: 16:25 – 16:55

Polimá Westcoast: 17:20 – 17:55

El Flow de Piso 21: 18:00 – 19:00

JC Reyes: 19:15 – 19:55

Kidd Keo: 20:20 – 20:55

Maisak: 21:15 – 21:55

Kris R: 22:15 – 22:55

Standly: 23:25 – 23:55

L-Gante: 00:20 – 01:00

Deorro: 01:20 – 02:00

Bacardí Stage

Sonido Flamin Hot: 14:50

Los Dutis: 15:50

Esamipau: 16:50

DJ Aza: 17:50

Pedro Sampaio: 18:50

Juan Magán: 19:50

Ezya: 20:50

Mar: 21:50

Fito Silva: 22:50

Friend: 23:50