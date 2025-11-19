Hombres G lanzarán su propio documental, junto con una nueva gira por España y Latinoamérica

Hombres G La banda anunció para el 30 de abril del 2026 el estreno de su documental llamado "Los mejores años de nuestra vida“, el cual vendrá acompañado de una gira internacional.

David Summers, Rafael Gutiérrez Daniel Mezquita y Javier Molina, integrantes de la banda española Hombres G, anunciaron que el próximo año se estrenará un documental llamado "Los mejores años de nuestra vida“, el cual vendrá acompañado un posible nuevo single y de una gira internacional.

¿Cuándo y dónde se estrena el documental de Hombres G?

El audiovisual será original de la plataforma Movistar Plus+ y se estrenará el 30 de abril del 2026, el proyecto se encuentra actualmente en fase de producción.

“Han pasado cuatro décadas y seguimos sintiendo lo mismo cuando subimos a un escenario. Este proyecto nos ha hecho darnos cuenta de cuánto ha cambiado todo… y de cuánto sigue igual: la amistad, la música y el cariño del público”, aseguraron en un comunicado los integrantes de la banda.

¿De qué tratará el documental de los Hombres G?

El documental, dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, muestra la historia de la banda, desde una mirada actual, incluye material nunca antes visto, escenas de su gira por España, Latinoamérica y Estados Unidos, además de testimonios de artistas como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carin León y Carlos Rivera.

Los directores aseguran que más que un recuento musical, la cinta es una celebración del tiempo compartido y de la magia que sigue viva cada vez que suenan sus canciones.

¿Cuándo será la gira en Latinoamérica?

Aunque no comentaron tanto al respecto, la banda afirmó que la gira internacional comenzará en mayo, recorriendo España primero y después varios países de Latinoamérica, donde Hombres G mantiene una fuerte base de fans desde sus primeros éxitos.

Hasta el momento no se han revelado más detalles de la gira, de que lugares exactos van a visitar, ni en qué fecha van a llegar a Latinoamérica.