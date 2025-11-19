“Infinite Icon” de Paris Hilton: el documental donde revelará grandes secretos de su vida personal y el poder sanador de su música

“That’s hot!”, sí, así como la popular frase de la Dj, socialité, modelo, empresaria, multimillonaria e ícono de la moda Paris Hilton, su documental "Infinite Icon: A Visual Memoir“, promete dar fuego, conversación, lágrimas y mucha controversia.

Este proyecto, que llegará a cines a nivel global en enero de 2026, estará centrado en la creación y el lanzamiento del segundo álbum de estudio de Paris, lanzado en 2024, 18 años después de su debut, el cual también fue llamado “Infinite Icon”.

Infinite Icon: un viaje por la vida de una figura pop con Sia como productora

El tráiler arranca con Paris reflexionando sobre cómo el público la percibía como una joven despreocupada, irresponsable y fiestera. Pero, la Dj confiesa que esa percepción ocultaba un gran dolor, especialmente por sus experiencias de abuso en las escuelas para adolescentes con problemas donde estuvo internada.

“Yo era joven y no tenía idea de que la destrucción de esa inocencia estaba a la vuelta de la esquina”.

El documental promete abordar la misoginia mediática que sufrió y cómo encontró un refugio y una salida de su mundo de caos en la música. Para este disco, Paris trabajó de la mano de la mismísima Sia, quien fue productora ejecutiva y coescritora.

Además, el nuevo material del tráiler revela a Paris al borde de las lágrimas antes de su primer concierto de “Infinite Icon” en el Hollywood Palladium.

La empresaria explica que el poder de la música fue lo que la ayudó a recuperarse de los “comentarios llenos de odio” y de su pasado traumático. Su objetivo con el álbum es claro: que sea un himno de empoderamiento “para mis chicas, mis gays y canciones para que la gente se sienta viva”.