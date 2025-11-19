¿Macarena Achaga terminó con Juanpa Zurita por tercera en discordia? Esto confesó recientemente el actor

Macarena Achaga termina con Juanpa Zurita termina por tercera en discordia

El youtuber y actor mexicano, Juanpa Zurita, estrenó recientemente una serie llamada “La Peor Vuelta al Mundo”, producida de la mano de Disney+, en donde, durante el primer capítulo, confesó que su novia Macarena Achaga lo cortó tras enterarse de una presunta ”relación" con una influencer.

Así es, la relación de casi cinco años y una casa juntos, sufrió una supuesta fractura en donde incluso Achaga aparece con lágrimas durante una videollamada.

Macarena Achaga termina con Juanpa Zurita tras casarse en Las Vegascon Chingu Amiga

¿Por qué terminaron Juanpa Zurita y Macarena Achaga?

De acuerdo con lo mostrado durante la serie de Disney+, Juan Pablo viajó a Las Vegas con la influencer surcoreana, Sujin Kim, conocida en el internet como Chingu Amiga. Tras algunas actividades que incluyeron, salto en paracaídas, sobrevolar el Gran Cañón y montañas rusas, Zurita eligió involucrarse con Chingu.

Como parte del cierre del episodio, los creadores de contenido acudieron disfrazados a una de las tradicionales capillas para vivir la experiencia completa de Las Vegas: “casarse” con su compañera de viaje.

Durante la grabación, se puede observar que Juanpa pregunta en diversas ocasiones si la boda en realidad es legal, pues tanto él como Chingu, tienen una relación de noviazgo de varios años esperándolos en México.

Si bien no hay clip del “sí, acepto” y mucho menos del “beso a la novia”, al salir de la capilla, ambos viajeros se preguntan cómo contarle a sus respectivas parejas sobre el “gran suceso”.

La primera en enterarse fue la actriz argentina Macarena Achaga, quien al verlos juntos durante una videollamada, de inmediato preguntó: “¿por qué ella trae una cinta de “Just Marryed”? En seguida, el clip pierde el audio original y solo es posible notar como Chingu y Juanpa tratan de explicar lo que pasó.

Todo podría parecer divertido, hasta que Juanpa aclara que lo que menos esperaba del viaje era que “lo cortara su novia”. Hasta el momento, el actor no ha definido si esto es real o no; sin embargo, nosotros pensamos que todo es una gran broma para las grabaciones.

¿De qué trata la serie de Juanpa Zurita en Disney+?

Juanpa Zurita , en compañía de otras figuras del mundo del espectáculo y del internet, visitarán distintos países para vivir aventuras que no salieron del todo bien.

Islandia, Costa Rica, Las Vegas y Marruecos, son solo algunos de los países a donde acudieron en busca de paisajes increíbles, zonas tradicionales y, sobre todo, actividades extremas.