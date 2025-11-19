¡Navidad y velas! Candlelight anuncia sus ciclos de conciertos de temporada

Esta Navidad, México se iluminará no solo con las clásicas series y árboles de la temporada, Candlelight, la serie de conciertos con miles de velas y un cuarteto de cuerdas, tocará villancicos clásicos en una atmósfera íntima, cálida y absolutamente romántica.

Si no lo has vivido antes, tienes que saber que este no es solo un concierto: es una experiencia multisensorial, donde la música y la luz tenue se combinan para ayudarte a disfrutar y desconectarte.

¿Cómo es un concierto Candlelight de Navidad?

Los conciertos navideños de Candlelight están llenos de villancicos clásicos, interpretados por cuartetos de cuerda locales, en donde la propuesta es íntima, elegante y sumamente emotiva.

Lejos de las típicas salas de concierto, estos eventos se llevan a cabo en sitios que son iluminados por miles de velas lo que logra crear una atmósfera cálida, acogedora y hasta un poco mágica.

Su programación es muy variada. Además de ofrecer conciertos con clásicos de compositores como Vivaldi, Mozart o Beethoven, también rinde homenaje a artistas contemporáneos como Queen, Coldplay o Ed Sheeran e incluso a series o temporadas como Día de Muertos.

¿Dónde y cuándo puedes vivir esta experiencia navideña?

Algunas de las ciudades que recibirán estos conciertos navideños incluyen:

Ciudad de México y Toluca : en El Cantoral con “Candlelight: Clásicos de Navidad”

: en El Cantoral con “Candlelight: Clásicos de Navidad” Toluca : con “Candlelight: Clásicos de Navidad”

: con “Candlelight: Clásicos de Navidad” Guadalajara : el Gran Casa Xalisco será con “Candlelight: Clásicos de Navidad”

: el Gran Casa Xalisco será con “Candlelight: Clásicos de Navidad” Aguascalientes : también tendrá su propio evento de Candlelight navideño

: también tendrá su propio evento de Candlelight navideño Monterrey: en el Museo de Historia Mexicana, con “Candlelight: Clásicos de Navidad”

Si estás buscando algo más que foquitos y villancicos esta temporada, los conciertos de Candlelight en México son la opción ideal para elevar tu navidad.