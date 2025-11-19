¡Navidad y velas! Candlelight anuncia sus ciclos de conciertos de temporada

Esta Navidad, México se iluminará no solo con las clásicas series y árboles de la temporada, Candlelight, la serie de conciertos con miles de velas y un cuarteto de cuerdas, tocará villancicos clásicos en una atmósfera íntima, cálida y absolutamente romántica.
Si no lo has vivido antes, tienes que saber que este no es solo un concierto: es una experiencia multisensorial, donde la música y la luz tenue se combinan para ayudarte a disfrutar y desconectarte.
¿Cómo es un concierto Candlelight de Navidad?
Los conciertos navideños de Candlelight están llenos de villancicos clásicos, interpretados por cuartetos de cuerda locales, en donde la propuesta es íntima, elegante y sumamente emotiva.
Lejos de las típicas salas de concierto, estos eventos se llevan a cabo en sitios que son iluminados por miles de velas lo que logra crear una atmósfera cálida, acogedora y hasta un poco mágica.
Su programación es muy variada. Además de ofrecer conciertos con clásicos de compositores como Vivaldi, Mozart o Beethoven, también rinde homenaje a artistas contemporáneos como Queen, Coldplay o Ed Sheeran e incluso a series o temporadas como Día de Muertos.
¿Dónde y cuándo puedes vivir esta experiencia navideña?
Algunas de las ciudades que recibirán estos conciertos navideños incluyen:
- Ciudad de México y Toluca: en El Cantoral con “Candlelight: Clásicos de Navidad”
- Toluca: con “Candlelight: Clásicos de Navidad”
- Guadalajara: el Gran Casa Xalisco será con “Candlelight: Clásicos de Navidad”
- Aguascalientes: también tendrá su propio evento de Candlelight navideño
- Monterrey: en el Museo de Historia Mexicana, con “Candlelight: Clásicos de Navidad”
Si estás buscando algo más que foquitos y villancicos esta temporada, los conciertos de Candlelight en México son la opción ideal para elevar tu navidad.