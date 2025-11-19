Tecate Comuna 2025: Estos son los horarios oficiales y las recomendaciones generales

Tecate Comuna 2025: Horarios oficiales Tecate Comuna

Puebla se prepara para una de sus noches más vibrantes del año con el Tecate Comuna 2025, que ya se convirtió en mucho más que un festival. Para todos los asistentes es un punto de encuentro para amantes de la música alternativa, el rock, el pop y la energía sin fronteras.

El Tecate Comuna 2025 llega con más de 25 artistas confirmados, escenarios variados y una logística pensada para quienes quieren disfrutar sin estrés este 22 de noviembre de 2025, el Foro Cholula en Puebla. Así que si estás planeando asistir aquí te dejamos los horarios oficiales de cada artista y algunas recomendaciones para que te la pases increíble.

¿Cuáles son los horarios oficiales de Tecate Comuna 2025?

Para que organicen su tiempo y tengan en el radar a los artistas que no se quieren perder, estos son los horarios oficiales para el Tecate Comuna 2025.

Horarios oficiales del Tecate Comuna 2025 Foto: Tecate Comuna

Transporte nocturno, una gran apuesta para llegar y regresar

Una de las novedades más útiles para los asistentes es el transporte público nocturno oficial: el festival habilitó cuatro rutas para que puedas llegar al Foro Cholula y también regresar una vez termine la fiesta. Esto es clave si no planeas conducir o solo quieres relajarte y cantar sin preocuparte por el auto.

Este tipo de movilidad no solo facilita la llegada, sino que además promueve una opción más segura: más festivaleros optan por dejar el coche y subirse al transporte colectivo.

¿Qué rutas te llevan al Tecate Comuna 2025?

Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Cetis

- Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Cetis Línea Puebla - San Pedro Cholula - San Jerónimo Tecuanipan - Tianguismanalco

Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Atzompa

Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Santa Isabel Cholula

Ramal Puebla - San Pedro Cholula - San Cristóbal Tepontla

Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Barrio de San Luis Tehuiloyocan

Recomendaciones para el Tecate Comuna 2025

Qué puedes llevar:

Teléfono celular

Cangureras o bolsas pequeñas (máximo 30 × 30 cm)

Lentes de sol, sombreros o gorras

Batería externa

Tapones para los oídos

Protector solar (gel o crema)

Termos vacíos

Cámaras no profesionales (máximo 12 cm)

Medicinas recetadas (con prescripción)

Qué está prohibido:

Alimentos o bebidas externas

Mascotas

Paraguas o sombrillas

Aerosoles, lásers o luces químicas

Cigarros, cigarrillos electrónicos o vaporizadores

Consejos adicionales: