Tecate Comuna 2025: Estos son los horarios oficiales y las recomendaciones generales

Puebla se prepara para una de sus noches más vibrantes del año con el Tecate Comuna 2025, que ya se convirtió en mucho más que un festival. Para todos los asistentes es un punto de encuentro para amantes de la música alternativa, el rock, el pop y la energía sin fronteras.
El Tecate Comuna 2025 llega con más de 25 artistas confirmados, escenarios variados y una logística pensada para quienes quieren disfrutar sin estrés este 22 de noviembre de 2025, el Foro Cholula en Puebla. Así que si estás planeando asistir aquí te dejamos los horarios oficiales de cada artista y algunas recomendaciones para que te la pases increíble.
¿Cuáles son los horarios oficiales de Tecate Comuna 2025?
Para que organicen su tiempo y tengan en el radar a los artistas que no se quieren perder, estos son los horarios oficiales para el Tecate Comuna 2025.
Transporte nocturno, una gran apuesta para llegar y regresar
Una de las novedades más útiles para los asistentes es el transporte público nocturno oficial: el festival habilitó cuatro rutas para que puedas llegar al Foro Cholula y también regresar una vez termine la fiesta. Esto es clave si no planeas conducir o solo quieres relajarte y cantar sin preocuparte por el auto.
Este tipo de movilidad no solo facilita la llegada, sino que además promueve una opción más segura: más festivaleros optan por dejar el coche y subirse al transporte colectivo.
¿Qué rutas te llevan al Tecate Comuna 2025?
- Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Cetis
- Línea Puebla - San Pedro Cholula - San Jerónimo Tecuanipan - Tianguismanalco
- Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Atzompa
- Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Santa Isabel Cholula
- Ramal Puebla - San Pedro Cholula - San Cristóbal Tepontla
- Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Barrio de San Luis Tehuiloyocan
Recomendaciones para el Tecate Comuna 2025
Qué puedes llevar:
- Teléfono celular
- Cangureras o bolsas pequeñas (máximo 30 × 30 cm)
- Lentes de sol, sombreros o gorras
- Batería externa
- Tapones para los oídos
- Protector solar (gel o crema)
- Termos vacíos
- Cámaras no profesionales (máximo 12 cm)
- Medicinas recetadas (con prescripción)
Qué está prohibido:
- Alimentos o bebidas externas
- Mascotas
- Paraguas o sombrillas
- Aerosoles, lásers o luces químicas
- Cigarros, cigarrillos electrónicos o vaporizadores
Consejos adicionales:
- Si vas a regresar por transporte público nocturno, ubica con anticipación la parada de las rutas designadas.
- Llega temprano para aprovechar al máximo el festival, ya que hay varios escenarios con activaciones paralelas.
- Usa calzado cómodo y prepárate para caminar entre escenarios.
- Mantén contigo una botella vacía si planeas rellenarla en estaciones de hidratación.
- Si vienes de fuera de Puebla, considera hospedarte cerca de San Andrés Cholula para evitar tráfico o complicaciones para el regreso.