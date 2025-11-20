¡Así lo vivió Luis Miguel! El Baby’O, famoso antro de Acapulco, estrena documental para hablar sobre su glamour y leyendas

¡Así lo vivía Luis Miguel! El Baby’O, famoso antro de Acapulco, estrena documental para hablar sobre su glamour y leyendas

El Baby`O no es solo “un antro más”. El lugar lleno de mística y exclusividad ha visto a millones de personas explotar su espíritu de fiesta desde 1976, convirtiéndose en parada obligatoria para quienes asisten al puerto de Acapulco. El documental “La Noche Eterna del Baby´O” en colaboración con N+ Docs y ViX promete hablar de su glamour, exclusividad y leyendas.

Creado bajo el concepto e inspiración de discotecas míticas como el Studio 54 de Nueva York los empresarios Eduardo Césarman y Rafael Villafale materializaron la pista de baile con el ambiente exclusivo al que todos querían pertenecer.

Su popularidad fue tal, que se convirtió en un imán para celebridades nacionales e internacionales. Nombres como Luis Miguel, Michael Jordan, Elizabeth Taylor, Sylvester Stallone, Bono y muchos más pasaron por ahí.

¿De qué trata “La Noche Eterna del Baby’O”?

Con testimonios de figuras como Mijares, Verónica Castro, Sofía Castro y el “Burro” Van Rankin, el documental busca plasmar un mural de recuerdos, anécdotas, risas, romances y hasta confesiones sobre qué tan importante era el Baby’O en sus vidas y para la época dorada del puerto.

Asimismo, hablará de cuando en septiembre de 2021, un incendio arrasó con cerca del 60% del inmueble, retomando las versiones que apuntan a que fue un siniestro provocado por personas que ingresaron con bidones de gasolina.

Además de recordar cómo ha sido golpeado por huracanes, transformaciones sociales, inseguridad, el avance tecnológico y el paso del tiempo.

¿Cuándo se estrena La Noche Eterna del Baby’O?

El 20 de noviembre de 2025 se marca en rojo para todos los amantes de la nostalgia y las noches legendarias: estrena en ViX La Noche Eterna del Baby’O, un documental de 110 minutos dirigido por Emilio Maillé, que revive la esencia de uno de los clubes más emblemáticos de México. Y sí, hablamos de lujo, glamour, estrellas… y un incendio que dejó huella.