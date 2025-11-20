¿De qué murió Gina Lima? Esto se sabe hasta el momento sobre la muerte de la influencer en Filipinas

Este fin de semana se confirmó la trágica muerte de Gina Lima, influencer, modelo y actriz emergente de tan solo 23 años. La joven fue hallada sin vida el pasado 16 de noviembre en el departamento de Ivan Cezar Ronquillo, su exnovio, en Quezón City, Filipinas. Tres días después, el joven también fue encontrado muerto.

¿Qué reveló el autopsia de Gina Lima?

Según el Quezon City Police District, el análisis médico señaló un homicidio, encontrando lesiones externas no mortales en su cuerpo, además de congestión cardíaca y líquido en los pulmones.

Las autoridades aún esperan los resultados de toxicológicos e histopatológicos para determinar qué causó exactamente su muerte.

De acuerdo con el informe policial, aunque había algunos moretones y no se observó estrangulamiento ni señales de una asfixia provocada. Además, se recuperaron sustancias controladas y medicinas en la escena del crimen, lo que complica el panorama.

¿De qué murió Ivan Ronquillo?

Tres días después del hallazgo del cuerpo de Gina, su exnovio Ivan Ronquillo, de 24 años, fue encontrado muerto en la escalera metálica de su casa.

La policía reportó la existencia de una marca de ligadura en su cuello, lo que apunta a un suicidio por ahorcamiento. Sus familiares han mencionado que Iván estaba emocionalmente afectado tras la muerte de Gina y que había sufrido acoso en redes sociales.

El padre del joven firmó un documento en el que declara voluntariamente la muerte como suicidio, aunque la investigación no ha cerrado por completo.

¿Quién era Gina Lima?

Gina nació en Bayugan, Agusan del Sur, Filipinas, y era la menor de cuatro hermanos. Se mudó a Quezón City para impulsar su carrera como modelo y creadora de contenido. En sus redes sociales contaba con miles de seguidores principalmente en Instagram y Facebook.

Aunque muchos la asociaban con Vivamax, una plataforma de películas para adultos, tuvo más presencia en modelaje y contenidos de estilo de vida.

Aunque circulan muchas teorías en internet, desde agresión física hasta sobredosis, la investigación oficial aún no se ha cerrado, por lo que los expertos indican no hacer caso a cualquier información extraoficial.