¿Exoneraron a Christian Nodal?: FGR aclara la situación del cantante contra Universal Music

Nodal saliendo de su audiencia por supuesta falsificación de documentos (@elincorrectosoy/x)

Christian Nodal, acusado de falsificación de documentos por parte de Universal Music, declaró tras salir de la audiencia que la jueza decidió no vincularlo a proceso, algo que la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que no era verdad, ya que el artista no fue exonerado en el caso de presunto fraude.

“La Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado", publicó la FGR en X.

El conflicto entre Nodal y Universal se debe a que la compañía discográfica acusó al intérprete del regional mexicano y a sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, de presuntamente haber falsificado más de 30 documentos.

Aún así, el cantante afirmó que no se habían encontrado pruebas que demostraran que él o su familia habían cometido el delito.

“Una jueza ya dictó que no hay vinculación a proceso”, destacó en un encuentro con medios.

¿Que dice la demanda que tiene Nodal con Universal Music?

El conflicto Nodal-Universal comenzó después de que el contrato del artista finalizara con la disquera, debido a que no se llegó a un acuerdo de renovación, pero tampoco fue cancelado, por esto la companía estipulaba que nadie podía utilizar las canciones de intérprete sin previa autorización.

Después de la ruptura, Nodal comenzó a trabajar con Sony, algo que hizo qued pelea legal se complicara, puesto que Universal alegó ser la propietaria de las canciones incluidas en sus primeros álbumes: “Me dejé llevar”, “Ayayay!” y “Ahora”.

Por esto, Christian Nodal y su familia iniciaron una demanda civil para reclamar los derechos de las canciones.

“Tenemos una demanda civil todavía. Estoy peleando mis máster, es lo que estamos peleando. Nosotros tenemos una demanda en el civil y trataron de traerla para lo penal, por lo tanto, no fue válido”, expresó Nodal al salir de la audiencia.

Como parte de la demanda civil del artista presentaron 34 contratos firmados con la disquera para demostrar que Nodal es el dueño de los temas, por estos documentos es que la disquera esta acusando a Nodal de presunta falsificación.