Fátima Bosch: ¿Desde cuándo no ganaba México Miss Universo?

¡México gana Miss Universo 2025! Fátima Bosch se corona como la cuarta mexicana en ganar Miss Universo y hace historia en Tailandia.

Hay nueva Miss Universo y tiene el rostro de una mexicana: Fátima Bosch gana la edición número setenta y cuatro del certamen de belleza más importante del mundo.

Este 20 de noviembre, México, Tabasco y Fátima Bosch hicieron historia en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia. Fátima Bosch llegaba como una de las favoritas para ganar el certamen, y así sucedió. Se cumplió el sueño de miles de tabasqueños que mostraron su apoyo a Fátima, quien desde el sur de Asia enviaba palabras de empoderamiento para las y los mexicanos.

“Crean en el poder de su autenticidad, crean en ustedes mismos porque sus sueños importan, su corazón importa y nunca, nunca permitan que nadie los haga dudar de ustedes ni de su valor, porque valen todo, son poderosos y su voz merece ser escuchada”, dijo la nueva Miss Universo 2025 en el escenario del Impact Arena en Pak Kret.

La polémica que giraba en torno a la disputa que Fátima Bosch tuvo con Nawat Itsaragrisil, organizador del Miss Universo 2025 en Tailandia, no fue suficiente para detener a la empoderada tabasqueña, quien hoy logra un hito en la historia, convirtiéndose en la cuarta mexicana en ganar este certamen mundial de belleza.

La tabasqueña no se calló cuando fue insultada por quien es considerado uno de los directivos más importantes de la institución en la edición de este año, celebrada en Tailandia, y no solo se antepuso y se mostró dignamente, mostrando un ejemplo de resiliencia y fuerza, sino que este 21 de noviembre Fátima Bosch fue coronada por la reina saliente: Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, convirtiéndose en la cuarta mexicana en ganar.

¿Desde cuándo no ganaba México Miss Universo?

La última vez que México ganó el certamen fue hace cinco años, con Andrea Meza en 2020. Andrea Meza fue la segunda ganadora en la historia de México, cuando fue coronada en la edición de Las Vegas en 2010, y la legendaria Lupita Jones se llevó el premio que representa la belleza del universo en 1991.

La corona que hoy se colocó Fátima Bosch es una pieza única en la historia del certamen. La corona Lumière de l’Infini, usada en Miss Universo 2025, es una de las piezas más lujosas y simbólicas del certamen. Diseñada por la casa filipina Jewelmer, está elaborada en oro, diamantes y exclusivas perlas doradas del Mar del Sur, consideradas entre las más raras del mundo. Su diseño combina rayos brillantes que evocan la luz del sol con formas ondulantes inspiradas en el viento y la espuma del mar, creando una obra que rinde homenaje a la fuerza de la naturaleza y al resplandor interior de quien la porta. Valuada en 5 millones de dólares, la corona representa un mensaje de esperanza, poder y conexión con el universo, convirtiéndose en la protagonista absoluta de la noche.