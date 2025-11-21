Muere Erna Martha Bauman, actriz mexicana y semifinalista de Miss Universo

Muere Erna Martha Bauman, actriz y modelo mexicana la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), confirmo la noticia y envió condolencias a sus familiares.

La reconocida actriz y modelo mexicana, también conocida como Bauman Krauze, falleció este 21 de noviembre de 2025 a los 87 años de edad. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

La asociación actoral, lamentó profundamente el fallecimiento de la reconocida actriz de cine y telenovelas, enviando un mensaje de condolencias en apoyo a los allegados de Erna Bauman: “A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, detalló el comunicado emitido en la cuenta oficial de la ANDI.

¿Qué le pasó a la actriz y semifinalista de Miss Universo, Erna Martha Bauman?

Hasta el momento no se ha compartido la causa del fallecimiento de la actriz mexicana por parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI, ni en gremios de actores o comunicados oficiales emitidos por familiares, o allegados a Bauman Krauze, quien falleció a los 87 años de edad.

¿Quién era Erna Martha Bauman?

Originaria de la Ciudad de México, Erna Martha Bauman, también conocida como “Bauman Krauze”, nació el 6 de julio de 1938 y fue una actriz y modelo mexicana que trabajó interpretando papeles tanto en cine como en telenovelas, que la catapultaron a la fama, como fue La mujer marcada y La Llorona.

Antes de su carrera actoral, estaba inmersa en el mundo de las pasarelas y destacó por su participación en el certamen de belleza más importante del mundo, quedando como semifinalista en Miss Universo en la década de los años 50 tas.

Erna representó a México en el certamen Miss Universo de 1956, colocándose entre las 15 semifinalistas. De acuerdo con El Heraldo, la actriz fue coronada previamente como Señorita México antes de participar en el certamen internacional de belleza.

Su fallecimiento deja un profundo vacío en el mundo de la actuación y el modelaje en México, recordada por su talento, belleza y contribuciones al cine, la televisión y los concursos de belleza, dejando un legado que perdurará en la memoria de varias generaciones.