Muere Xavier del Valle: lo que se sabe de la muerte del actor de ‘El señor de los cielos’ La Asociación Nacional de Intérpretes ha confirmado la muerte de Xavier del Valle, actor en diferentes series de la televisión mexicana (@andimexico y @andactores)

La Asociación Nacional de Intérpretes ha confirmado la muerte de Xavier del Valle a través de una publicación en redes sociales la tarde de este viernes 21 de noviembre. El anuncio se suma al fallecimiento de otros dos reconocidos actores.

A través de una publicación en Instagram, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer el sensible fallecimiento del actor Xavier del Valle, acompañado de una fotografía de él.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!" Fueron algunas de las palabras que le dedicaron al actor.

Asimismo, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) también compartió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del actor, junto con una imagen de Xavier del Valle de joven.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Luis Xavier del Valle Muñoz, miembro activo de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz.” Fue el mensaje de la ANDA.

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte o mayores detalles, pues sus familiares no han publicado más información al respecto. Por lo que queda, estar al pendiente para próxima información.

A este enunciado se le suma el del fallecimiento de Erna Marta, actriz mexicana conocida por “Las troyanas”, “Los derechos de los hijos” y “La mujer marcada”. Compartido igual por la ANDI este viernes 21 de noviembre.

A su vez, un día anterior, igualmente la asociación había comunicado la muerte de José Antonio Estrada Salgado, actor en producciones como “Vecinos”, “Mujeres asesinas” y “La rosa de Guadalupe”.

¿Quién fue Xavier del Valle?

Luis Xavier del Valle Muñoz se desempeñó principalmente como actor de televisión mexicana, siendo su participación más destacada en la serie “El Señor de los Cielos”, actuando como un director de prisión.

A su vez, también participó en “Señora Acero”, “Capadocia”, “Cada Quien Su Santo”, “Infamias”, “El Octavo”, “Las Trampas del Deseo” y “La Querida del Centauro”.