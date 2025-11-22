Flow Fest 2025: Lista completa de objetos permitidos y prohibidos en el festival

Lista completa de cosas que puedes llevar y cuáles están pohibidas Especial

¿Todos listos para el Flow Fest 2025? El día esperado por muchos ha llegado. Hoy toca bailar al ritmo del reggaetón, los corridos tumbados, entre otros géneros.

Ir a un festival como el Flow Fest es sinónimo de emoción, música a tope y diversión, pero también de planear con cuidado qué llevar para que la entrada sea lo más fluida posible. Si estás preparando tu mochila para la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, conviene conocer los objetos permitidos y los que no, según las reglas oficiales del festival. Acá te contamos todo.

Qué sí puedes llevar

De acuerdo con la organización del Flow Fest 2025, los asistentes pueden entrar con varios artículos útiles que te ayudarán a sobrellevar el día (o la noche) sin contratiempos. Entre ellos están:

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento o bolsas transparentes de hasta 30 × 30 cm.

de hasta 30 × 30 cm. Cangureras , perfectas para lo esencial.

, perfectas para lo esencial. Celulares , baterías externas para mantener tu teléfono vivo.

, baterías externas para mantener tu teléfono vivo. Sombreros o gorras y lentes de sol para protegerte del sol.

y lentes de sol para protegerte del sol. Tapones para los oídos , para cuidar tu audición y evitar el ruido más fuerte.

, para cuidar tu audición y evitar el ruido más fuerte. Toallas higiénicas o tampones , siempre que vengan en empaque cerrado.

, siempre que vengan en empaque cerrado. Medicamentos con receta médica , asegurando que esté en su empaque original.

, asegurando que esté en su empaque original. Bloqueador solar en crema , máximo de 100 ml.

, máximo de 100 ml. Gel antibacterial , también en envase pequeño.

, también en envase pequeño. Ponchos por si llueve o cambia el clima.

por si llueve o cambia el clima. Banderas sin asta de hasta 1 metro, para darle onda sin molestar a otros.

Además, podrás llevar binoculares sin láser y cámaras no profesionales (como GoPro o cámaras compactas cortas), siempre y cuando no tengan lentes intercambiables o accesorios grandes.

Qué está prohibido

Para mantener la seguridad y comodidad de todos, Flow Fest tiene una lista estricta de objetos que no se permiten ingresar al recinto, según fuentes oficiales y medios de entretenimiento. Entre ellos destacan:

Cámaras profesionales , así como equipo profesional de audio o video, trípodes, GoPros extensibles o lentes grandes.

, así como equipo profesional de audio o video, trípodes, GoPros extensibles o lentes grandes. Alimentos y bebidas externas (sí, nada de snacks o refrescos que lleves desde afuera).

(sí, nada de snacks o refrescos que lleves desde afuera). Cigarros, vapes o encendedores : no se permite ninguno.

: no se permite ninguno. Aerosoles , incluso de desodorante o spray de sol.

, incluso de desodorante o spray de sol. Sombrillas o paraguas grandes , que pueden molestar a otras personas.

, que pueden molestar a otras personas. Drones , armas, cadenas largas o joyería con picos.

, armas, cadenas largas o joyería con picos. Medicamentos de venta libre sin receta, según los reportes de seguridad del festival.

sin receta, según los reportes de seguridad del festival. Mochilas grandes o tipo camping; el tamaño permitido es bastante reducido.

Además, la seguridad del evento realiza un chequeo al estilo aeropuerto: te pueden pedir vaciar bolsillos, revisar bolsas y hasta pedir que te quites los zapatos para entrar con tus pertenencias.