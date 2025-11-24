LISA llegará a Fortnite Festival: fecha, accesorios y cómo conseguir su Skin

LISA, integrante de BlackPink, será la próxima artista invitada al Fortnite Festival. La forma de conseguirlo en igual a todos los demás festivales, a la hora de comprar el pase al evento, obteniendo Skin LISA Rockstar (recompensa final del Pase del Festival)

La comunidad gamer y del K-pop despertaron con una noticia inesperada por muchos, esperada por pocos, sobre que LISA, integrante de la Girl Group BlackPink, será la próxima artista invitada al Fortnite Festival.

Sus compañeras de BlackPink ya habían aparecido indirectamente en Fortnite con las pistas “APT”, “Mantra” y “Like Jennie”, pero esta es la primera vez que una integrante llega como personaje jugable.

Aunque Epic Games no ofreció detalles oficiales de la colaboración, todo apunta, como en eventos anteriores, a que la skin Icon de LISA se obtendrá a través del Pase del Festival.

¿Cuándo estará disponible la skin de LISA en Fortnite?

La primera noticia llego desde la agencia de la artista, LLOUD, que publicó en redes sociales el mensaje: “Nos vemos el 29 de noviembre”, convirtiéndose así en la primera estrella de K-pop real en el unirse del videojuego, superando a colaboraciones previas de personajes ficticios como los K-pop Demon Hunters.

¿Cómo conseguir la Skin de LISA en Fortnite?

Los métodos confirmados para obtener su contenido son los mismos que rigen para la mayoría de las skins del festival:

Pase del Festival

Completar misiones para ganar experiencia.

para ganar experiencia. Obtener recompensas al avanzar.

al avanzar. Comprar el Pase de Festival premium con V-Bucks para desbloquear cosméticos exclusivos como la skin de LISA.

¿Cuáles son los Skin de LISA en Fortnite? Todos los beneficios del pase al Festival

Epic Games liberó una primera imagen promocional donde se muestra la skin de LISA dentro del juego. El paquete completo contempla:

Skin LISA Rockstar (recompensa final del Pase del Festival).

(recompensa final del Pase del Festival). Traje de LISA inspirado en su álbum Alter Ego (en tienda).

(en tienda). Pista de improvisación “FUTW (Vixi Solo Version)” de LISA

(Vixi Solo Version)” de LISA Pistas cinéticas de otros artistas , incluido Justin Bieber.

, incluido Justin Bieber. Atuendo Marta Melodía, se desbloque automáticamente con la entrada al festival.

Además, la tienda permitirá adquirir pistas Rockstar y New Woman, también relacionadas con la artista.

Evento especial

En festivales de tiempo limitado, como Festival de Invierno, Fortnite acostumbra a ofrecer desafíos para obtener recompensas gratuitas, y en la Cabaña del Festival pueden aparecer regalos que incluyen objetos únicos, incluso skins.

La llegada de LISA confirma la estrategia de Epic Games para seguir expandiendo Fortnite a través de colaboraciones con la cultura pop. La rapera se suma a una lista de artistas como Lady Gaga, Bruno Mars, Billie Eilish, The Weeknd, Ariana Grande y Travis Scott, todos con presencia dentro del juego.