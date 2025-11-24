¿Pueden multar a Natanael Cano por cantar narcocorridos en el Flow Fest?

Natael Cano (@nataaagoat/x)

Natael Cano volvió a ser viral tras su presentación en el Coca-Cola Flow Fest, donde pese a la actual prohibición cantó “Cuerno Azulado” canción que hace apología al crímen organizado.

Natanael Cano junto a Gabito Ballesteros cantando "Cuerno Azulado" en el Coca Cola Flow Fest 2025. pic.twitter.com/8SOUVM6ZAn — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) November 24, 2025

¿Pueden multarlo por cantar Cuerno Azulado?

Según el Artículo 208 del Código Penal Federal, “Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”.

Así que por su presentación en el Flow Fest, Natael Cano podría tener un condena de 10 a 180 horas de trabajo comunitario.

¿De que trata Cuerno Azulado?

Cuerno Azulado de Natanael Cano es un narcorrido que hablar sobre portar un rifle AK-47 modificado y el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos.