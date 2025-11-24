Revelan el supuesto inicio del trailer ‘Avengers: Doomsday’ en X; ¿es real?

Trailer Avengers: Doomsday Miss Minutes, cuenta de X reconocida por filtraciones del Universo Cinematográfico Marvel, revela los presuntos primeros segundos del trailer de ‘Avengers: Doomsday’. (X, vía @missminutesborn)

Después de la primera película que reunió a los “héroes más poderosos del planeta”, Avengers (2012), el universo de cómics Marvel se expandió potencialmente en la pantalla grande, dando paso a una década y media de emoción, teorías y filtraciones que alimentaban la expectativa del próximo paso para los héroes en el cine.

El fanatismo de los y las amantes de los cómics y películas permanece vigente, contando los días para Avengers: Doomsday, película del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que promete reunir una enorme lista de héroes y marcar un punto sin retorno en el universo a la altura de Endgame.

Filtran los primeros segundos de Avengers: Doomsday en X

La emoción al borde del asiento que ha mantenido esta próxima entrega, ha provocado que Marvel incremente considerablemente las restricciones alrededor de filme, no obstante, las filtraciones han logrado hacerse un camino hasta las redes sociales.

Hoy, a través de una cuenta reconocida por sus filtraciones, Miss Minutes (@missminutesborn) en X, se difundió un video que presuntamente muestra los primeros 34 segundos del trailer de Avengers: Doomsday.

Avengers Doomsday trailer will be shown in December 19, 2025



Featuring Patrick Stewart, Tom Hiddleston, Chris Evans and Robert Downey Jr pic.twitter.com/CRkp96uRvW — Miss Minutes (@missminutesborn) November 23, 2025

El video inicia con el logotipo que acompaña las películas del UCM, “Marvel Studios”, mientras se escuchan los vítores del público que presencia la reproducción del trailer.

El Dios Loki es el primero en aparecer en pantalla, interpretado por Tom Hiddleston, quien actualmente es Guardián del Multiverso y debe permanecer sentado en un trono sosteniendo todas las ramas de la línea de tiempo.

Después, la escena nos lleva al Profesor Charles Xavier, “Profesor X”, interpretado por Patrick Stewart, quien vuelve una vez más a la silla del famoso mutante y aparece en el trailer usando a Cerebro, instalación que potencia sus poderes telépatas.

Finalmente, la escena llega a Dr. Doom, cuya responsabilidad en pantalla estará a cargo de Robert Downey Jr., antes Anthony Stark aka Iron Man; este personaje es el único con un diálogo en los primeros segundos, diciendo: “Te encontré”.

Charles Xavier y Loki abren los ojos, angustiados, y la aparente filtración termina.

¿El trailer filtrado de Avengers: Doomsday es real?

Los comentarios de fanáticos y fanáticas del UCM no se hicieron esperar, quienes llegaron a la publicación en una mezcla de emoción e incredulidad.

Sin embargo, varios internautas comenzaron a señalar las incongruencias en el video “filtrado”, tales como la falta de fluidez en las escenas de Dr. Doom, el cual parece estar generado por inteligencia artificial.

Mientras que, las escenas de Loki y el Profesor X, parecen un “fanmade”, la edición de escenas ya presentes en otras entregas filmográficas que son unidas por un fanático para simular que son parte de la historia en espera.

A pesar de que la cuenta anuncia que el trailer de la siguiente película de Avengers supuestamente se lanzará el 19 de diciembre de 2025, Marvel no ha dado ningún anuncio al respecto y varias personas seguidoras del UCM afirman que sería “extraño” tener un trailer de dicha película antes que Spider-man: Brand New Day, cuya fecha de estreno es más cercana que Avengers: Doomsday.