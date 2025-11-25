Gabriela Michel: Cómo fue la relación de la mamá de Aislinn Derbez con Jorge Alberto Aguilera

Así era la relación de Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera Especial

Hace unas horas la lamentable noticia sobre el fallecimiento de la actriz Gabriela Michel circuló en todas las redes sociales, generando oleadas de mensajes de apoyo a la familia, específicamente a Aislinn Derbez, hija de la fallecida.

No obstante, otro de los pilares fundamentales de Michel fue su esposo, el actor de doblaje y locutor, Jorge Alberto Aguilera, que muchos recordarán por su participación en el programa “En Familia con Chabelo” de Xavier López ‘Chabelo’.

Para muchas personas, el vínculo parental entre Aguilera, Michel y Aislinn Derbez es otro descubrimiento de los árboles familiares de la farándula. No obstante, lo que es un hecho es que se trató de una relación de muchos años en los que prevaleció el amor y el apoyo mutuo.

¿Cómo fue la relación entre Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera?

Como lo mencionamos, Jorge Alberto Aguilera fungió por muchos años como figura paterna de Aislinn, pues, sin pretenciones ni buscar el foco mediático, apoyó a Gabriela Michel con la crianza de la joven actriz.

De hecho, Aislinn lo considera como un padre que siempre estuvo al pendiente de sus necesidades básicas y en su formación tanto personal como profesional durante sus primeros años de vida.

La historia entre Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera inició entre los foros de televisión, donde cada uno trabajaba en sus proyectos, ya que, cabe señalar, Michel también se dedicaba al doblaje. Sin embargo, fue en el programa 'En Familia… con Chabelo’ donde surgió el amor debido a su interacción más cercana.

Mientras aguilera tenía una participación esencial como la voz del programa, Gabriela Michel se dedicaba a la producción, la dirección escénica y la coordinación de edecanes del programa.

Luego de varios años de trabajar juntos y comenzar una relación amorosa, finalmente decidieron unir sus vidas cuando Aislinn aún era una niña. En palabras de Aguilar, Aislinn siempre fue “una chica tranquila, responsable y sorprendentemente talentosa”.

A pesar de que todo el núcleo familiar estuvo siempre unido, la periodista Matilde Obregón, reveló que la pareja ya no estaba junta, pues asevera que Aguilera le habría comentado que ya vivía solo y que Michel también estaba viviendo en su propia casa. No obstante, llevaban una relación cordial y amistosa.

¿Murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez? Lo que se sabe de la exesposa de Eugenio Derbez

¿Tuvieron más hijos Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera?

Sí tuvieron más hijos. Sus nombres son Michelle y Chiara y ambas son muy cercanas con Aislinn.

De hecho, cada una de ellas refiere a Jorge Alberto Aguilera como un padre cercano, amoroso y siempre presente.

De hecho, en una entrevista para el programa de Yordi Rosado “Está cañón”, Derbez dijo sobre Aguilera que "siempre fue muy responsable, que eso también se lo agradezco demasiado, porque nunca nos faltó nada en la casa, siempre fue muy responsable, trabajaba muchísimo, o sea una impecabilidad en su responsabilidad para encargarse de la casa, de las hijas”.

¿De qué falleció Gabriela Michel?

De acuerdo con los primeros informes, Michel falleció a causa de un accidente doméstico. Sin embargo, horas más tarde fue la propia Aislinn quien confirmó que su madre había fallecido a causa de un infarto a los 65 años de edad. Además, externó su agradecimiento por el apoyo y pidió respeto por el momento de duelo que estaba viviendo.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”.