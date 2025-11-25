James Cameron y Billie Eilish llevarán al cine Hit me Hard and Soft: The Tour en 3D

Hit me Hard and Soft: The Tour en 3D llega al cine con producción de James Cameron y Billie Eilish

Ayer, durante el último show de su exitosa gira HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR, la cantante Billie Eilish decidió anunciar la fecha de estreno de su película de concierto en 3D, dirigida por el ganador del Premio de la Academia, James Cameron.

Con todas las entradas agotadas en San Francisco, Billie tomó el micrófono y soltó la noticia que hoy le está dando la vuelta al mundo: la cita será el 20 de marzo de 2026 en todo el mundo.

Una película dirigida por Billie Eilish y James Cameron

Este proyecto llega codirigido por ella y James Cameron, el director ganador del Oscar detrás de Avatar y Titanic. La cinta se presentará en formato 3D, prometiendo recrear la fuerza de una de sus giras más potentes hasta ahora.

Si nunca has podido asistir a un concierto de Billie Eilish, esta película promete poner la experiencia al alcance de todos.

Billie Eilish no sólo es la dueña de una estética inconfundible y una gran voz; también es “la máquina de premios”. Con tan solo 23 años, ha ganado:

2 Oscar

9 Grammy

Y un lugar constante entre las artistas más escuchadas del mundo

Con este nuevo lanzamiento, Billie vuelve a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes de su generación, dónde además, manda las expectativas al cielo por su estilo y la narrativa musical, sumadas al sello técnico de Cameron.

La llegada al cine del HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR en formato 3D de Billie Eilish y James Cameron, apunta a ser un híbrido entre concierto, documental y experiencia sensorial que no te puedes perder. Si eres fan, es momento de no hacer ningún otro plan para el 20 de marzo de 2026.