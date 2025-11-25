Maná hace historia en Los Ángeles: rompe el récord de Springsteen con 44 conciertos

Durante su gira Vivir Sin Aire Tour, Maná alcanzó las 44 presentaciones en recintos de Los Ángeles, superando el récord anterior de 42 shows que tenía nada menos que Bruce Springsteen.

Este logro no solo habla del poder de convocatoria de la banda en territorio estadounidense, sino también de la conexión especial que tiene con la ciudad angelina y la latina que ahí radica.

¿Qué ayudó a Maná a triunfar en Los Ángeles?

La historia de Maná en la ciudad de EU comenzó en 1993, en el Hollywood Palace. Con el tiempo, su nivel de aceptación fue tal que el Kia Forum se convirtió en uno de sus lugares favoritos para tocar y abarrotar.

Justo ahí fue donde comenzaron a cimentar su trayectoria con residencias y shows multitudinarios. En 2007, agotaron 13 shows en el entonces Staples Center, una marca impresionante para una banda latina.

Tras este nuevo récord histórico, Maná anunció que donará un porcentaje de la taquilla a la organización “Latinas Luchonas”, en honor a la madre del vocalista Fher, Rosario Sierra.

Además, la banda fue recientemente nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, convirtiendolos en uno de los primeros grupos en español que recibe ese reconocimiento.

Romper el récord de Springsteen demuestra que el rock en español, con raíces mexicanas, puede liderar de manera internacional.