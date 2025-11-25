Stranger Things 5: ¿Qué capítulos estrenarán y a qué hora verlos en México este 26 de noviembre?

Stranger Things 5 El final de uno de los mayores éxitos de Netflix, Stranger Things, estrenará sus primeros cuatro episodios el miércoles 26 de noviembre. (Netflix)

“Algo se acerca. Algo sediento de sangre”.

De esta manera, Stranger Things inició en el año 2016, cuya creativa narrativa a través de la voz de un niño de trece años nos anunció lo que estaba por venir: una campaña de aventuras, terror y amistad que no terminaría hasta que el monstruo fuera derrotado.

Este 2025, diez años después desde el estreno de uno de los mayores éxitos de Netflix, Stranger Things vuelve por quinta vez para un final definitivo que ha levantado las expectativas (y teorías) de sus fanáticos y fanáticas más leales, quienes esperan ansiadamente los primeros episodios.

Dado que se trata de una de las series más famosas en la plataforma de streaming, Netflix ha decidido un lanzamiento escalonado y dividido en tres volúmenes para su quinta y última temporada.

¿Cómo se dividirán los episodios de Stranger Things 5 y cuándo saldrán?

Para la última y esperada entrega de Stranger Things, Netflix optó por dividir los ocho episodios programados para la quinta temporada y distribuirlos durante los tres meses restantes del 2025.

Esta estrategia tiene por objetivo acrecentar la expectativa de los seguidores y seguidoras de la historia de Once (Eleven) y sus amigos, a quienes veremos en pantalla de la siguiente forma:

Volumen 1 (episodios 1 al 4): Estreno el 26 de noviembre de 2025.

Estreno el 26 de noviembre de 2025. Volumen 2 (episodios 5 al 7): Estreno el 25 de diciembre de 2025.

Estreno el 25 de diciembre de 2025. Volumen 3 (episodio 8, final de temporada y serie): Estreno el 31 de diciembre de 2025.

Los episodios tendrán una hora de duración aproximada, al menos, los tres primeros de la quinta temporada, mientras que existen otros cuya duración varía entre casi dos horas y, en el caso del episodio final, superará las dos horas.

¿A qué hora se estrenarán los episodios de Stranger Things 5 en México?

Los primeros cuatro episodios se estrenarán el día miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 19:00 horas de la tarde en México, a través de la plataforma de streaming Netflix.

Tenemos un plan… y es un poco loco.

Mira 'Stranger Things 5: Volumen 1', disponible el 26 de noviembre, solo en Netflix. pic.twitter.com/YHxzB0lVrm — ɐɔᴉɹéɯɐouᴉʇɐ˥ xᴉlɟʇǝN (@NetflixLAT) November 24, 2025

Aunque, si buscas también información respecto a los horarios de Latinoamérica, ¡te los contamos también!

Colombia: 20:00 horas.

20:00 horas. Argentina: 22:00 horas.

22:00 horas. Chile: 21:00 horas.

21:00 horas. Uruguay: 22:00 horas.

22:00 horas. Brasil: 22:00 horas.

En caso de que seas seguidor o seguidora de esta ochentera historia sobre dimensiones, monstruos y poderes telequinéticos, ¡agenda la hora, el final está cada vez más cerca!

¿De qué tratará Stranger Things 5?

La temporada cinco, que se ambientará en el año 1987, ya no mostrará a los protagonistas como niños resguardados en un sótano y en fantasiosas aventuras de juego de rol, sino que serán adolescentes mayores con el objetivo claro de encontrar al villano de la historia, Vecna, y acabar con él para proteger su mundo y a quienes aman.

Los avances que Netflix ha mostrado han levantado múltiples discusiones, teorías y expectativas sobre los sucesos que los personajes vivirán: ¿quién morirá, quién se sacrificará por el resto y quiénes llegarán triunfantes a un mundo sin Vecna?, en caso de vencerlo...