Cartelera de la Feria de León 2026: fechas, artistas confirmados, cómo comprar boletos y otras actividades

Cartelera de la Feria de León 2026: fechas, artistas confirmados y cómo comprar boletos

La gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la presentación de la Feria Estatal de León 2026, buscando crear una edición histórica que celebrará los 450 años de la fundación de la ciudad y las 150 ediciones de una de las ferias más tradicionales y queridas en México.

El objetivo de esta feria es tener una inversión integral de 150 millones de pesos, orientada a ofrecer mejores contenidos, fortalecer la economía local y elevar la calidad de las experiencias para todas las familias.

Cabe destacar que los artistas no son las únicas amenidades que el Gobierno de Guanajuato busca para sus habitantes y gente de otros estados que quieran ser parte de este gran evento.

En un solo recorrido, las familias podrán disfrutar del pan de Acámbaro, la cajeta de Celaya, las fresas de Irapuato, el vino del Valle de la Independencia, el tequila de Pénjamo y Huanímaro, el mezcal de las sierras, así como la piel y el calzado que destacan a León ante México y el mundo.

¿Qué artistas se presentarán en la Feria de León 2026?

El cartel del Palenque para la Feria de León se celebrará del 9 al 4 de febrero; más que una serie de conciertos, es una contundente relevancia a la cultura y el poder de convocatoria de la feria. La elección de artistas para esta edición demuestra una ambición por ofrecer una experiencia completa, diversa y de gran calidad.

9 de enero. Enjambre

10 de enero. Foo Fighters

11 de enero. Pequeños Musical

16 de enero. La Trakalosa de Monterrey

17 de enero. DLD

20 de enero. Los Recoditos

22 de enero. Los Ángeles Azules

23 de enero. La Arrolladora

24 de enero. Kinky

30 de enero. Tiësto

31 de enero. Moenia

1 de febrero. Paty Cantú y Mau y Ricky

3 de febrero. Banda Machos

4 de febrero. Zoé

¿Cuándo y dónde se pueden adquirir los boletos?

Los boletos para la feria ya se pueden adquirir de forma electrónica mediante el sistema Ticket Tap. A su vez, la venta presencial se llevará a cabo en puntos autorizados como Holiday Inn Plaza Piel, Hotel Crowne Plaza y las taquillas del Palenque disponibles desde el 29 de noviembre.

Para los conciertos en el popular foro se irán liberando gradualmente en la página oficial de la feria.

¿Qué amenidades presenta esta nueva edición de la Feria de León 2026?

Pabellón Guanajuato ¡Sí sabe!

Una de las novedades de esta edición es el Pabellón Guanajuato, un pasillo gastronómico que rinde homenaje a las raíces culinarias del estado. Ahí conocieras y conocieras de siete regiones turísticas que compartirán historias, técnicas y recetas.

Disney llega a la Feria de la Gente

La Gobernadora anunció que en esta edición, Disney formará parte de la oferta de entretenimiento con un espectáculo titulado “Donde se construyen los sueños”. Un show con la participación de Mickey y Minnie, acompañados de Stitch.

Finalmente, se destacó que se ampliarán espacios gratuitos, boletos, accesos y apoyos para que nadie se quede fuera por motivos económicos. “Porque es la Feria de la Gente, y debe sentirse así desde la entrada: cálida, accesible y hecha para cada familia”, afirmó.