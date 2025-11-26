Don Ramón tendrá su propia serie: detalles del nuevo spin-off de El Chavo del 8

Serie de Don Ramón llegará a HBO Max Especial

¡Justo en la nostalgía! Ya que la plataforma HBO Max Latinoamérica sorprendió a fans de todas las edades con el anuncio oficial de una serie centrada en Don Ramón, uno de los personajes más queridos del programa El Chavo del 8.

Durante la presentación anual —celebrada en México, Brasil y Argentina— la compañía confirmó que prepara una producción original y exclusiva para estrenar en los próximos meses. “¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max”, comunicó la plataforma en sus redes, acompañando el anuncio con la imagen del icónico sombrero del personaje.

¿Qué se sabe hasta el momento?

La serie no será una biografía del actor Ramón Valdéz, sino una reinterpretación del personaje, con tono de comedia live-action, grabada con técnica de cámara única y con una estética pensada para un público juvenil-adulto.

Aún no se han revelado detalles sobre el reparto, guion, formato exacto o fecha de estreno. Sin embargo, HBO Max ha señalado que en 2026 se irán dando a conocer más datos.

El proyecto forma parte de lo que ya algunos llaman el “Chespiritoverso”: una apuesta por revivir y expandir el legado del creador Roberto Gómez Bolaños con nuevas historias inspiradas en sus personajes más emblemáticos.

¿Quién era Don Ramón?

Don Ramón era ese icónico personaje que siempre estaba envuelto en situaciones risibles junto al Chavo del 8. También representaba al padre trabajador, a veces malhumorado, otras compasivo, siempre luchando por sacar adelante a su hija en una vecindad llena de caos, humor y ternura; una figura con la que muchos crecieron.

Su carácter era un poco gruñón pero honesto, su eterno retraso con la renta, su relación con su hija La Chilindrina y su complicidad (y conflicto) con otros personajes como el El Chavo, hicieron de él un pilar del éxito de El Chavo del 8.

Ahora, con esta serie, muchos esperan volver a reír, recordar y quizás descubrir matices nuevos de este personaje entrañable. La apuesta de HBO Max apunta a equilibrar nostalgia, humor contemporáneo y el alcance hacia nuevas audiencias.