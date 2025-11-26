¿Qué le pasó a Bruce Willis? Reporte de su estado de salud

La enfermedad del actor avanza y su familia ya planea como honrar su legado

La familia de Bruce Willis atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que, hace tres años, el actor anunció su retiro debido a problemas de salud. En 2023, la estrella de Duro de Matar fue diagnosticada con demencia frontotemporal (FTD), un padecimiento que ha avanzado de manera acelerada, obligándolo a requerir cuidados permanentes y altamente especializados. Su esposa, Emma Heming-Willis, reveló recientemente que el entorno cercano del actor ya se prepara para su despedida.

Una lucha diaria contra el deterioro cognitivo

En una entrevista para una cadena estadounidense, Emma explicó que Willis pierde cada vez más capacidades cognitivas conforme pasan los días. Ante este devastador escenario, la familia ha optado por anticiparse y garantizar al actor una despedida digna. La decisión también busca aliviar, en la medida de lo posible, el proceso que enfrentarán sus hijas, Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años, cuando llegue el momento.

“Como sociedad, no pensamos en estas cosas. No pensamos en la atención ni en nuestros planes de atención, ni en la muerte. Pero realmente necesitamos hacerlo, y no debemos verlo con tanto pesimismo”, expresó la esposa del actor.

Donarán el cerebro de Bruce Willis a la ciencia

La demencia frontotemporal no tiene cura y continúa siendo objeto de análisis para la comunidad médica. Por ello, la familia Willis tomó una determinación profundamente dolorosa, pero de gran valor científico: donar el cerebro del actor para investigación. La intención es contribuir al avance de la medicina y ayudar a comprender mejor esta enfermedad neurodegenerativa. “Es emocionalmente difícil, pero importante para la investigación”, añadió Emma Heming-Willis.

¿Qué es la demencia frontotemporal?

Bruce Willis padece demencia frontotemporal, un tipo de deterioro neurodegenerativo que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la demencia engloba diversas alteraciones que comprometen la memoria, la toma de decisiones y otros procesos cognitivos.

En el caso específico de la FTD, los pacientes presentan cambios en el lenguaje, la personalidad y la conducta. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dificultades para comunicarse, pérdida de atención, problemas de razonamiento y afectaciones en la percepción visual. Hasta el momento, no existe un tratamiento que cure esta enfermedad.

La familia del reconocido actor enfrenta así uno de los capítulos más duros de su vida, mientras busca que su legado también contribuya al conocimiento médico y a futuras generaciones.