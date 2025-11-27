Conciertos imperdibles en diciembre 2025: Bad Bunny, Dua Lipa, KNOTFEST 2025, Toto, The Rasmus, Banda MS y más

Conciertos imperdibles en diciembre 2025: Bad Bunny, Dua Lipa, Knotfest 2025, Toto, The Rasmus, B

¿Eres un amante de los conciertos en CDMX? Como cada fin de año, la ciudad contará con los mejores eventos del país. Desde Bad Bunny celebrando su orgullo latino hasta Marilyn Manson como artista principal en el KNOTFEST 2025, hay para todos los gustos.

Aquí te va la guía más completa para que armes tu agenda musical sin perder detalles y consigas boletos de lo que aún te falte:

Conciertos lunes 1 de diciembre 2025

Dua Lipa, Estadio GNP Seguros

t.A.T.u, La Maraka

Irene Albarrán, Jazzatlán Capital

Conciertos martes 2 de diciembre 2025

Dua Lipa, Estadio GNP Seguros

Devendra Banhart, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

t.A.T.u., La Maraka

Boris, Foro Puebla

Florencia Bertotti, Arena CDMX

Conciertos miércoles 3 de diciembre 2025

t.A.T.u. La Maraka

Arkona, Circo Volador

Conciertos jueves 4 de diciembre 2025

t.A.T.u., La Maraka

Shonen Knife, FÜCK OFF ROOM

Joshua Bell, Sala Nezahualcóyotl

SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO, Foro Indie Rocks

Sad Saturno, Segundo Piso Live

Conciertos viernes 5 de diciembre 2025

Dua Lipa, Estadio GNP Seguros

Kevin Kaarl, Auditorio Nacional

Caifanes, Palacio de los Deporte

As I Lay Dying, Carpa Velódromo

Christian Death, Foro Indie Rocks

Serbia, Doppler, Texcoco

Myriam Aranza y Sheyla, La Maraka

Pedro y el Lobo, Foro Niebla

Miguel Inzunza Foro del Tejedor

Conciertos sábado 6 de diciembre 2025

Caifanes, Palacio de los Deportes

Kevin Kaarl, Auditorio Nacional

The Black Dahlia Murder, Gatecreeper Supremo

Destroy Boys, Foro La Paz

Valeria Castro Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Rigoberta Bandini, Foro Puebla

Sharif, Pabellón del Palacio de los Deportes

Alejandro Filio, Foro Red Access

Kronno Zomber, Foro San Rafael

Serbia, Fronton Bucareli

Los Korucos, Teatro Metropólitan

Vastive, El Foro 1869

KNOTFEST 2025, Explanada del Estadio Azteca

Festival Amigo 2025, Campo Los Alcanfores, Cuautitlán Izcalli

RippleFest 2025, FÜCK OFF ROOM

Song Fest 2025, Locación Por Anunciar

Conciertos domingo 7 de diciembre 2025

Caifanes, Palacio de los Deportes

Tiamat, Circo Volador

Conciertos lunes 8 de diciembre 2025

Mehro, Auditorio BB

Irene Albarrán, Jazzatlán Capital

Conciertos miércoles 10 de diciembre 2025

Bad Bunny, Estadio GNP Seguros

Los Ángeles Azules, Auditorio Nacional

Eruca Sativa, FÜCK OFF ROOM

Conciertos jueves 11 de diciembre 2025

Bad Bunny, Estadio GNP Seguros

Los Ángeles Azules, Auditorio Nacional

Magos Herrera y Paola Prestini, Sjaella

San Venus, La Piedad Live

Conciertos viernes 12 de diciembre 2025

Bad Bunny, Estadio GNP Seguros

DLD, La Maraka

Stewart Copeland, Sala Nezahualcóyotl

Pastilla, Foro Cultural Hilvana

La Élite, Foro Indie Rocks

Sebastián Llosa, Foro Puebla

Fato, Foro Red Access

José y el Toro, Foro La Paz

Te vi en un planetario, El Taller, Cuautitlán Izcalli

Here Comes the Kraken, Doopler, Texcoco

Erik Canales, Multiforo Alicia

Jorge Muniz, Lunario Del Auditorio Nacional

Rich Vagos Fest 2025, Velódromo Olímpico

Baile de Invierno - Rockabilly Weekend 2025, Pinche Bar

Conciertos sábado 13 de diciembre 2025

The Rasmus, Velódromo Olímpico

DLD, La Maraka, Mexico City, Mexico

Subtronics, Pabellón del Palacio de los Deportes

Myd, Bar Oriente

Fernando Delgadillo, Lunario Del Auditorio Nacional

Fede Vigevani, Arena CDMX

Rey Pila, Foro Puebla

Santa RM, HDX Circus Bar

Safree, Rebel Rebel / El Club del Rock & Roll

Beta y Nuno, FÜCK OFF ROOM

Here Comes the Kraken, Serpentino Caffe Rock, Coacalco

Bigspin y Gula, Multiforo Alicia

Moorelo, La Piedad Live

The Shelter (MX), Multiforo 246

Danny Frank, Teatro Metropólitan

MAXI MERAKI, Dinsmoor, Mexico City, Mexico

Aranza, La Marakita

Silvia & Karmen, Foro del Tejedor

Heavy Metal X’Mas 2025, Circo Volador

Conciertos domingo 14 de diciembre 2025

Tombochio, Auditorio BB

Daniel Quién y Ataquemos, Foro Cultural Hilvana

Conciertos lunes 15 de diciembre 2025

Bad Bunny, Estadio GNP Seguros

Manuel Alejandro, El Cantoral

Irene Albarrán, Jazzatlán Capital

Conciertos martes 16 de diciembre 2025

Toto, Palacio de los Deportes

Bad Bunny, Estadio GNP Seguros

KATSEYE, Teatro Metropólitan

Conciertos miércoles 17 de diciembre 2025

LOS CHINACOS DE TOÑO MEDINA, Lunario Del Auditorio Nacional

Conciertos jueves 18 de diciembre 2025

Charles Ans, Foro Indie Rocks

legallyrxx, Auditorio BB

Agora, FÜCK OFF ROOM

Mario Bautista, Foro Puebla

Conciertos viernes 19 de diciembre 2025

Bad Bunny, Estadio GNP Seguros

Banda MS de Sergio Lizárraga, Arena CDMX

Eme MalaFe Auditorio BB

Sr. Bikini, Gato Calavera

Unperro andaluz, FÜCK OFF ROOM

Mercurio, La Maraka

Héctor Ortiz, Foro Red Access

Rosy Arango, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

I Love Dance 2025, Palacio de los Deportes

Conciertos sábado 20 de diciembre 2025

Bad Bunny, Estadio GNP Seguros

Caifanes, Palacio de los Deportes

Banda MS de Sergio Lizárraga, Arena CDMX

Alfredo Olivas, Monumental Plaza de Toros México

Farmacos, Bajo Circuito Multiforo Urbano

Say Ocean, Pabellón del Palacio de los Deportes

Grave Miasma, Zombie Diner Tlalpan

Jaime Varela, Lunario Del Auditorio Nacional

Rodeo Way, Foro Cultural Hilvana

Ultima Peda Fest 2025, Ex Balneario Olimpico

Charlie Zaa y Manuel José “La Historia Continúa 2025, La Maraka

Conciertos domingo 21 de diciembre 2025

Bad Bunny, Estadio GNP Seguros

Caifanes, Palacio de los Deportes

Exael Salcedo Garcés, FÜCK OFF ROOM

Conciertos viernes 26 de diciembre 2025

Sonido Gallo Negro, La Maraka

Conciertos sábado 27 de diciembre 2025

Son Rompe Pera, Foro Cultural Hilvana