Conciertos imperdibles en diciembre 2025: Bad Bunny, Dua Lipa, KNOTFEST 2025, Toto, The Rasmus, Banda MS y más

¿Eres un amante de los conciertos en CDMX? Como cada fin de año, la ciudad contará con los mejores eventos del país. Desde Bad Bunny celebrando su orgullo latino hasta Marilyn Manson como artista principal en el KNOTFEST 2025, hay para todos los gustos.
Aquí te va la guía más completa para que armes tu agenda musical sin perder detalles y consigas boletos de lo que aún te falte:
Conciertos lunes 1 de diciembre 2025
Dua Lipa, Estadio GNP Seguros
t.A.T.u, La Maraka
Irene Albarrán, Jazzatlán Capital
Conciertos martes 2 de diciembre 2025
Dua Lipa, Estadio GNP Seguros
Devendra Banhart, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
t.A.T.u., La Maraka
Boris, Foro Puebla
Florencia Bertotti, Arena CDMX
Conciertos miércoles 3 de diciembre 2025
t.A.T.u. La Maraka
Arkona, Circo Volador
Conciertos jueves 4 de diciembre 2025
t.A.T.u., La Maraka
Shonen Knife, FÜCK OFF ROOM
Joshua Bell, Sala Nezahualcóyotl
SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO, Foro Indie Rocks
Sad Saturno, Segundo Piso Live
Conciertos viernes 5 de diciembre 2025
Dua Lipa, Estadio GNP Seguros
Kevin Kaarl, Auditorio Nacional
Caifanes, Palacio de los Deporte
As I Lay Dying, Carpa Velódromo
Christian Death, Foro Indie Rocks
Serbia, Doppler, Texcoco
Myriam Aranza y Sheyla, La Maraka
Pedro y el Lobo, Foro Niebla
Miguel Inzunza Foro del Tejedor
Conciertos sábado 6 de diciembre 2025
Caifanes, Palacio de los Deportes
Kevin Kaarl, Auditorio Nacional
The Black Dahlia Murder, Gatecreeper Supremo
Destroy Boys, Foro La Paz
Valeria Castro Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Rigoberta Bandini, Foro Puebla
Sharif, Pabellón del Palacio de los Deportes
Alejandro Filio, Foro Red Access
Kronno Zomber, Foro San Rafael
Serbia, Fronton Bucareli
Los Korucos, Teatro Metropólitan
Vastive, El Foro 1869
KNOTFEST 2025, Explanada del Estadio Azteca
Festival Amigo 2025, Campo Los Alcanfores, Cuautitlán Izcalli
RippleFest 2025, FÜCK OFF ROOM
Song Fest 2025, Locación Por Anunciar
Conciertos domingo 7 de diciembre 2025
Caifanes, Palacio de los Deportes
Tiamat, Circo Volador
Conciertos lunes 8 de diciembre 2025
Mehro, Auditorio BB
Irene Albarrán, Jazzatlán Capital
Conciertos miércoles 10 de diciembre 2025
Bad Bunny, Estadio GNP Seguros
Los Ángeles Azules, Auditorio Nacional
Eruca Sativa, FÜCK OFF ROOM
Conciertos jueves 11 de diciembre 2025
Bad Bunny, Estadio GNP Seguros
Los Ángeles Azules, Auditorio Nacional
Magos Herrera y Paola Prestini, Sjaella
San Venus, La Piedad Live
Conciertos viernes 12 de diciembre 2025
Bad Bunny, Estadio GNP Seguros
DLD, La Maraka
Stewart Copeland, Sala Nezahualcóyotl
Pastilla, Foro Cultural Hilvana
La Élite, Foro Indie Rocks
Sebastián Llosa, Foro Puebla
Fato, Foro Red Access
José y el Toro, Foro La Paz
Te vi en un planetario, El Taller, Cuautitlán Izcalli
Here Comes the Kraken, Doopler, Texcoco
Erik Canales, Multiforo Alicia
Jorge Muniz, Lunario Del Auditorio Nacional
Rich Vagos Fest 2025, Velódromo Olímpico
Baile de Invierno - Rockabilly Weekend 2025, Pinche Bar
Conciertos sábado 13 de diciembre 2025
The Rasmus, Velódromo Olímpico
DLD, La Maraka, Mexico City, Mexico
Subtronics, Pabellón del Palacio de los Deportes
Myd, Bar Oriente
Fernando Delgadillo, Lunario Del Auditorio Nacional
Fede Vigevani, Arena CDMX
Rey Pila, Foro Puebla
Santa RM, HDX Circus Bar
Safree, Rebel Rebel / El Club del Rock & Roll
Beta y Nuno, FÜCK OFF ROOM
Here Comes the Kraken, Serpentino Caffe Rock, Coacalco
Bigspin y Gula, Multiforo Alicia
Moorelo, La Piedad Live
The Shelter (MX), Multiforo 246
Danny Frank, Teatro Metropólitan
MAXI MERAKI, Dinsmoor, Mexico City, Mexico
Aranza, La Marakita
Silvia & Karmen, Foro del Tejedor
Heavy Metal X’Mas 2025, Circo Volador
Conciertos domingo 14 de diciembre 2025
Tombochio, Auditorio BB
Daniel Quién y Ataquemos, Foro Cultural Hilvana
Conciertos lunes 15 de diciembre 2025
Bad Bunny, Estadio GNP Seguros
Manuel Alejandro, El Cantoral
Irene Albarrán, Jazzatlán Capital
Conciertos martes 16 de diciembre 2025
Toto, Palacio de los Deportes
Bad Bunny, Estadio GNP Seguros
KATSEYE, Teatro Metropólitan
Conciertos miércoles 17 de diciembre 2025
LOS CHINACOS DE TOÑO MEDINA, Lunario Del Auditorio Nacional
Conciertos jueves 18 de diciembre 2025
Charles Ans, Foro Indie Rocks
legallyrxx, Auditorio BB
Agora, FÜCK OFF ROOM
Mario Bautista, Foro Puebla
Conciertos viernes 19 de diciembre 2025
Bad Bunny, Estadio GNP Seguros
Banda MS de Sergio Lizárraga, Arena CDMX
Eme MalaFe Auditorio BB
Sr. Bikini, Gato Calavera
Unperro andaluz, FÜCK OFF ROOM
Mercurio, La Maraka
Héctor Ortiz, Foro Red Access
Rosy Arango, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
I Love Dance 2025, Palacio de los Deportes
Conciertos sábado 20 de diciembre 2025
Bad Bunny, Estadio GNP Seguros
Caifanes, Palacio de los Deportes
Banda MS de Sergio Lizárraga, Arena CDMX
Alfredo Olivas, Monumental Plaza de Toros México
Farmacos, Bajo Circuito Multiforo Urbano
Say Ocean, Pabellón del Palacio de los Deportes
Grave Miasma, Zombie Diner Tlalpan
Jaime Varela, Lunario Del Auditorio Nacional
Rodeo Way, Foro Cultural Hilvana
Ultima Peda Fest 2025, Ex Balneario Olimpico
Charlie Zaa y Manuel José “La Historia Continúa 2025, La Maraka
Conciertos domingo 21 de diciembre 2025
Bad Bunny, Estadio GNP Seguros
Caifanes, Palacio de los Deportes
Exael Salcedo Garcés, FÜCK OFF ROOM
Conciertos viernes 26 de diciembre 2025
Sonido Gallo Negro, La Maraka
Conciertos sábado 27 de diciembre 2025
Son Rompe Pera, Foro Cultural Hilvana