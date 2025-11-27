Eminem es acusado de exigir trato especial en disputa legal por la marca “Shady”

Las estrellas de The Real Housewives of Potomac, Gizelle Bryant y Robyn Dixon, denunciaron que Eminem ha impuesto condiciones especiales

Las estrellas de The Real Housewives of Potomac, Gizelle Bryant y Robyn Dixon, denunciaron que Eminem ha impuesto condiciones especiales y retrasos para rendir su declaración dentro del proceso legal por la marca “Shady”, originado cuando el rapero se opuso al registro del nombre del pódcast “Reasonably Shady”. Según Us Weekly, la Oficina de Patentes y Marcas ordenó la declaración del músico, pero las conductoras aseguran que él y su equipo han postergado la fecha repetidamente.

Dixon y Bryant señalaron que tomó semanas acordar el 29 de octubre como fecha para la diligencia y que el abogado del rapero insistió en que solo podría iniciar a las 2 p. m. y durar máximo dos horas, una postura que consideran poca colaboración y una actitud de “tómalo o déjalo”.

La defensa de Eminem argumenta compromisos de trabajo

El equipo legal de Eminem respondió el 11 de noviembre, acusando a las estrellas de reality de apresurarse a presentar una moción en vez de negociar, y aseguró que el rapero estaba dispuesto a extender la declaración ese día pese a no poder comenzar por la mañana debido a compromisos de grabación. También señalaron que se podía contratar un taquígrafo fuera del horario convencional.

El representante del músico, Paul Rosenberg, declaró que Eminem trabaja diariamente en nueva música, lo que dificulta ausentarse del estudio sin generar retrasos, costos adicionales y afectaciones en los proyectos que tiene programados durante noviembre y diciembre.

La junta aún no emite una resolución. No obstante, la abogada de Bryant y Dixon, Andrea Evans, asegura que el rapero está evadiendo su obligación pese a haber iniciado la disputa legal, y ambas estrellas calificaron de “sospechoso” su comportamiento durante su aparición en la BravoCon 2025.