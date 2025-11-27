Estos son los radicales “antes y después” de las cirugías estéticas de algunas Miss Universo 2025

Miss Universo 2025: Estos son los radicales “antes y después” de las cirugías estéticas

En los últimos días, el certamen Miss Universo volvió a estar debajo de los reflectores; sin embargo, esta ocasión no fue por los vestidos glamorosos ni las polémicas por dinero o los padres de las participantes, sino por las fotografías comparativas del “antes y después” de varias candidatas que, según muchos usuarios de redes sociales, evidencian retoques estéticos radicales.

Y sí, la polémica incendió las redes puesto que las “transformaciones” abrieron el eterno debate sobre si debería permitirse que las candidatas modifiquen su cuerpo para competir.

A diferencia de otros concursos, en Miss Universo no existe una norma clara que prohíba las “ayuditas” estéticas. Muchos especialistas concuerdan en que esto podría fomentar una mala percepción de la belleza, alterando la opinión pública.

Entre las candidatas más mencionadas en este escándalo están las representantes de países como Venezuela, Colombia, Perú e incluso la ganadora mexicana del certamen del 2025.

Por ejemplo, se ha señalado que algunas se habrían sometido a rinoplastías, bichectomías o armonizaciones faciales, y hasta modificaciones corporales como implantes en glúteos.

¿Qué dice el público en el mundo del Internet?

Además de la tormenta de críticas, memes y cuestionamientos sobre la autenticidad y el fomento a los estándares de belleza, muchos usuarios consideran que permitir cirugías en Miss Universo manda un mensaje peligroso: la belleza “de verdad” o la “premiada” es la que pasa por el quirófano.

Esto podría alimentar un ideal estético muy restrictivo e incluso “inalcanzable”, lo cual puede generar inseguridades en quienes consumen imágenes de “perfección absoluta”.

Por otro lado, hay quienes defienden que cada mujer es dueña de su cuerpo y puede decidir cómo quiere verse. En ese sentido, dicen, prohibir retoques sería una forma de control sobre su autonomía. Pero el consenso incómodo que emerge entre muchos es: cuando lo que se premia ya no es el talento, el carisma o el empoderamiento, sino un molde estético impuesto por redes sociales.

Polémicas de Miss Universo 2025

2025 ha sido una de las ediciones más controversiales de Miss Universo. Primero, el video viral de Nawat Itsaragrisil insultando públicamente a la mexicana Fátima Bosch, lo que desencadenó críticas, despidos y debates sobre el respeto a las candidatas.

Luego, la polémica por el triunfo de México en el certamen, así como las investigaciones hacia los padres de varias aspirantes y las demandas al dueño del concurso.

Antes y después de Miss Universo

Miss Venezuela

Entre los cambios físicos más comentados está el de Stephany Abasali, pues las fotos virales de su “antes” hacen evidente una posible rinoplastía, una posible bichectomía y algunos hablan de armonización facial.

Stephany Abasali, Miss Venezuela

Miss Colombia

Asimismo, Vanessa Pulgarín ha destacado por cómo lucía antes de sus intervenciones.

Vanessa Pulgarín Miss Colombia

Miss Perú

En internet se rumora que Karla Bacigalupo no solo bajó de peso para el certamen, sino que también se habría reducido la frente.

Karla Bacigalupo Miss Perú

Miss México

El físico de Fátima Bosch también ha desatado múltiples críticas por las supuestas cirugías e intervenciones, donde el mundo en las redes asegura que ella no es de belleza natural.

Fátima Bosch, Miss México

Quizás el camino para Miss Universo no sea prohibir los retoques o las cirugías, sino reconocer que la verdadera belleza no debería medirse solo con el físico. Que lo que trascienda sea la personalidad, la inteligencia, la autenticidad y la voz.