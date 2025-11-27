Kunno fue hospitalizado tras sufrir accidente automovilístico: así se ve el influencer

La madrugada de este jueves 27 de noviembre de 2025, Kunno, fue hospitalizado luego de haberse visto involucrado en un accidente automovilístico. El influencer compartió en su cuenta oficial de Instagram fotografías en donde se apreciaba recostado en una camilla de hospital.

El joven compartió algunos análisis en los que se indicaban las lesiones que sufrió, las cuales no fueron motivo suficiente para no presentarse en “Las estrellas bailan en Hoy” del programa “Hoy”.

¿Qué le pasó a Kunno?

El accidente que sufrió Kunno ocurrió alrededor de las 1:00 de la mañana y, de acuerdo con los propios videos que compartió desde el hospital, el golpe lo dejó con inflamación en varias zonas: hombro, pecho, cuello y espalda. Por suerte, los estudios descartaron lesiones graves; el diagnóstico fue un esguince cervical de segundo grado.

Kunno es hospitalizado de emergencia

“A todo el público de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, el día de hoy tuve un accidente automovilístico y tengo inflamado el hombro, el pecho, el cuello, la espalda. Estoy en el hospital, me están poniendo todos los trucos para estar feliz, esperamos todo salga bien”, declaró en un video publicado en sus historias en Instagram.

Hasta el momento no hay más detalles sobre el estado de salud de Kunno tras el accidente automovilístico, y tampoco de su participación en el concurso de baile del programa “Hoy”.