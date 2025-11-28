La esposa de Bruce Willis narra cómo es la vida del actor: “la demencia es difícil” Emma Heming Willis platica cómo serán las fiestas para su familia, asegurando que “aún hay alegría” (@emmahemingwillis)

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, relata cómo son las fiestas navideñas en su familia tras el diagnóstico de su esposo con demencia frontotemporal (DFT).

En una conferencia, Emma Heming Willis reveló que espera con ansias las vacaciones para poderlas pasar con su esposo Bruce Willis y su familia.

Emma Heming Willis, actriz, modelo, autora y esposa del reconocido actor Bruce Willis, explicó cómo ha sido el tener que adaptarse a la enfermedad de su esposo, pero que sin embargo continúan felices.

“A Bruce le encantaba la Navidad y a nosotros nos encanta celebrarla con él. Simplemente se ve diferente, así que nos hemos adaptado a eso”.

Esto lo contó en la conferencia End Well Project en Los Ángeles, California, donde también habló sobre su reciente libro "El viaje inesperado". Encontrando fuerza, esperanza y a ti mismo en el camino del cuidado".

Ahí relató que para algunos cuidadores de los familiares con enfermedades como las de Bruce Willis, las fiestas pueden ser “muy difíciles”, pero bromeó diciendo que “creo que es importante poner Duro de Matar porque es una película navideña".

Asimismo, mencionó que es cuestión de adaptarse y crear nuevos recuerdos: “Hay que aprender, adaptarse y crear nuevos recuerdos, retomar las mismas tradiciones que antes”.

A su vez, recalco que, pese a la enfermedad, aún existe alegría. Estas declaraciones fueron hechas a la revista People durante la conferencia End Well, la cual es una organización sin fines de lucro que busca concientizar sobre la muerte en condiciones dignas.

“La vida continúa. Simplemente continúa. La demencia es dura, pero aún hay alegría. Creo que es importante que no presentemos una imagen tan negativa de la demencia. Seguimos riendo. Todavía hay alegría. Simplemente se ve diferente”. Concluyó Emma.

En su libro "El viaje inesperado: Encontrando fuerza, esperanza y a ti mismo en el camino del cuidado", Emma comparte cómo ha sido su experiencia como la cuidadora principal de Bruce Willis para ayudar a otros cuidadores que pasen por lo mismo que ella.

“A través de mi propia experiencia y la perspectiva de destacados expertos, quiero ayudar a quienes cuidan a otras personas a sentirse menos solos, mejor preparados y empoderados para transitar este camino con fortaleza y apoyo. Cuando uno se cuida a sí mismo primero, es más capaz de cuidar a su persona.” Explicó en su página oficial.

¿Quién es la esposa de Bruce Willis?

Emma Heming Willis es una actriz, modelo y escritora, quien está casada con Bruce Willis desde 2009. Juntos tienen dos hijas de 13 y 11 años cada una.

Junto con su familia y Demi Moore, exesposa de Bruce Willis, han cuidado del actor desde su diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT) en 2023.

En sus redes sociales se describe a sí misma como “cuidadora, defensora y fundadora de Make Time Wellness”. Creando espacios para que los cuidadores se sientan vistos, apoyados e informados”.