Regresa Jenni Rivera: esto es todo lo que tienes que saber sobre el nuevo álbum de La Gran Señora”

Hace un par de días, las redes sociales oficiales de Jenni Rivera explotaron gracias a la publicación de un reel, el cual mostraba un teaser negro con una flor amarilla y la sencilla frase: “En 2009 Jenni nos dejó su voz. Hoy le agregamos la banda. El legado continúa”.

Hoy, 28 de noviembre de 2025, se publicó lo que podría ser la portada del nuevo álbum de la cantante, confirmando que “La Gran Señora – Banda” llegará el próximo 5 de diciembre de 2025.

¿Qué podemos esperar de este nuevo álbum?

El proyecto revive grabaciones inéditas y olvidadas que Jenni dejó listas en 2009, muchas conservadas en dispositivos personales.

Estas voces serán ahora acompañadas por arreglos de banda sinaloense, con metales y producción actual, buscando una reinterpretación de su música, siempre respetando su esencia original.

Aunque aún no se ha revelado cuántos temas tendrá ni cuáles serán inéditos, el simple hecho de saber que habrá nueva música de la Diva de la Banda tiene a su fandom emocionado y en espera.

Cabe mencionar que el 5 de diciembre no es una fecha al azar: se acerca el aniversario luctuoso de Jenni, el cual será el 9 de diciembre, lo que convierte este álbum en un homenaje cargado de nostalgia, respeto y amor por su legado.

Para muchos fans, este proyecto significa más que un álbum: es una oportunidad de reconectar con la “Mariposa de Barrio” figura que marcó la historia de la música latina y el empoderamiento femenino.

No dejes pasar la oportunidad de disfrutar “La Gran Señora – Banda” de Jenni Rivera, recuerda que ya lo puedes preguardar en plataformas digitales hasta el próximo 5 de diciembre de 2025 que sea liberado.