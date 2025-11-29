Muere Raquel Escalante a los 28 años. Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el caso de la ex Miss Guatemala

La noche del 28 de noviembre de 2025, TV Azteca confirmó la muerte de Raquel Escalante a los 28 años de edad, luego de enfrentar un prolongado cáncer de cérvix.

El comunicado oficial la describió como “una luz que iluminó cada espacio que tocó con su alegría, profesionalismo y calidez humana”.

Tras el anuncio, miles de fans llenaron sus redes sociales expresando sus condolencias; colegas, familiares y amigos recordaron su energía, su sonrisa y su entrega incansable.

Hoy su ausencia deja un vacío, pero también resuena su entusiasmo, tras haber sido una joven que demostró que la verdadera belleza puede brillar incluso en los días más oscuros.

¿Quién fue Raquel Escalante?

Raquel Escalante nació en Guatemala y desde muy joven se abrió paso en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. En 2017 alcanzó a colocarse como cuarta finalista en el concurso Miss City Tourism World y también participó en la final de Miss Tourism World.

Pero su consagración llegó en 2021 cuando se coronó como Miss Guatemala Intercontinental, título que la consolidó como una figura emblemática de la belleza guatemalteca.

Más allá de las pasarelas, Raquel encontró su vocación en la pantalla chica. Se convirtió en presentadora del programa ¡Qué Chilero Fin de Semana! de TV Azteca Guate, donde con su calidez, espontaneidad y carisma conquistó a la audiencia.

Su batalla contra el cáncer

En febrero de 2024, Raquel compartió públicamente que había sido diagnosticada con cáncer. A lo largo de los meses siguientes, mediante sus redes sociales, habló sobre lo difícil que era el camino: tratamientos, cirugías, complicaciones como insuficiencia renal y la espera de un trasplante de riñón.

Su valentía para mostrarse vulnerable, su actitud optimista y su disposición a pedir ayuda con una campaña de recaudación conmovieron a miles.