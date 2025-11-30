Concierto GRATIS en el Monumento a la Revolución: line up y horario del megaevento este 30 de noviembre

Hoy, domingo 30 de noviembre, la explanada del Monumento a la Revolución se transformará en escenario de un concierto masivo totalmente gratis que busca unir música, fiesta y conciencia social por el Día Internacional de la Lucha Contra el Sida.

“La música nos une en una promesa: prevenir, vivir y actuar frente al VIH”

Este evento promete ser una experiencia memorable para quienes asistan, pues la diversidad musical, el ambiente inclusivo y una oportunidad para sumarse al llamado por la prevención, el respeto y la solidaridad creará un momento divertido e inclusivo.

¿A qué hora es el concierto de hoy en Revolución?

Fecha: domingo 30 de noviembre de 2025

domingo 30 de noviembre de 2025 Hora de inicio: 5:00 pm

5:00 pm Entrada: completamente gratuita

completamente gratuita Propósito: celebrar el Día Mundial del Sida con un evento musical que fomente la visibilidad, información y solidaridad

¿Cuál será el line up del concierto de hoy en Revolución?

El público asistente a este evento podrá disfrutar del talento de artistas como:

Fey

Rocío Banquells y Manoella Torres, con su show “Despechadas”

Christian Chávez

Zemmoa

León Leiden

Lalo Capetillo

Viviana Baeza

Ferjo

E elenco de La Más Draga 7

¿Por qué vale la pena ir?

Este concierto no es solo un pretexto para escuchar a tus artistas favoritos; está pensado como un espacio de reflexión, unión y solidaridad. La mezcla de ritmos, generaciones y estilos lo hace ideal para todo tipo de público: desde fans del pop noventero hasta quienes buscan un plan distinto y con causa.

Además el evento ofrecerá pruebas rápidas de VIH, repartir preservativos gratuitos e informar sobre prevención y derechos. Es una iniciativa social tangible, que mezcla el placer de la música con un compromiso por la salud y el respeto.