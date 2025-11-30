Final Miss México 2025: horario, cuándo y dónde verla

La noche estelar de Miss México 2025 está por llegar, y con ella la gran emoción de conocer a la nueva ganadora del certamen más esperado del país desde el Auditorio Santiago en el Pueblo Mágico de Santiago, Nuevo León.
Las 32 participantes se disputarán los títulos:
- Miss Mundo
- Miss Supranacional
- Top Model of the World
- Miss Elite
- Miss Cosmo
- Reinado Internacional del Café
¿A qué hora empieza Miss México 2025?
Depende de dónde estés, así cambia la hora en que podrás sintonizar el concurso. Asegúrate de estar atenta al horario de tu entidad para que no se te pase la transmisión.
Zona Noroeste: 14:00 horas
- Baja California
Zona Pacífico: 15:00 horas
- Nayarit
- Sinaloa
- Sonora
Zona Centro: 16:00 horas
Zona Sureste: 17:00 horas
- Quintana Roo
¿Dónde ver la final de Miss México 2025?
La final de Miss México 2025 se transmitirá por canales oficiales a nivel nacional. Verifica la señal de tu proveedor de televisión o revisión en streaming, si aplica. Asegúrate de sintonizar la señal correcta para no quedarte con las ganas.
¿Quiénes son las participantes de Miss México?
- Aguascalientes: Fernanda Rivera
- Baja California: Melissa Huerta Murillo
- Baja California Sur: Karen Juniva Imperial Gaxiola
- Campeche: Gabriela Beltrán
- Chiapas: Constanza Morris Ibarra
- Chihuahua: Carla Alejandra de los Reyes Villegas[
- Coahuila de Zaragoza: Frida Elizabeth Reynoso Rivas
- Colima: Luisa Vallejo
- Ciudad de México: Alexia Nirjhara Sanfilippo Rivera[
- Durango: Erika Rodallegas
- Guanajuato: Ximena Monserrat Valdovinos Garnica
- Guerrero: Victoria Zermeño
- Hidalgo: María de la Luz Mondragón Orozco
- Jalisco: Isabel Sarahí Zamora Soria
- Estado de México: María Fernanda Serrano Barrera
- Michoacán de Ocampo: Paulina Uceda Escorcia
- Morelos: Cassandra García Olea
- Nayarit: Ruslana Zicaru Remenyuk
- Nuevo León: Salma Habibe Garza Quijano
- Oaxaca: Sara Cruz Porras
- Puebla: Alma Giselle Gutiérrez Alonso
- Querétaro: Alejandra Correa Rodríguez
- Quintana Roo: Naomi Chi
- San Luis Potosí: Jaqueline Barrera Benítez
- Sinaloa: Angela Michelle León Yuriar
- Sonora: Dalia Velderrain
- Tabasco: Esmeralda Guadalupe Meza Justiniano
- Tlaxcala: Gisella Flores
- Veracruz de Ignacio de la Llave: Giselle Monterrosas
- Yucatán: Angélica Briones Landeros
- Zacatecas: Mariana Magdalena López Guerrero
La final de Miss México 2025 se perfila como un evento imperdible: emoción, belleza y un instante de orgullo nacional. Checa bien tu horario según tu estado, ponte cómoda y disfruta el evento.