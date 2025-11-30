Final Miss México 2025: horario, cuándo y dónde verla

La noche estelar de Miss México 2025 está por llegar, y con ella la gran emoción de conocer a la nueva ganadora del certamen más esperado del país desde el Auditorio Santiago en el Pueblo Mágico de Santiago, Nuevo León.

Las 32 participantes se disputarán los títulos:

Miss Mundo

Miss Supranacional

Top Model of the World

Miss Elite

Miss Cosmo

Reinado Internacional del Café

¿A qué hora empieza Miss México 2025?

Depende de dónde estés, así cambia la hora en que podrás sintonizar el concurso. Asegúrate de estar atenta al horario de tu entidad para que no se te pase la transmisión.

Zona Noroeste: 14:00 horas

Baja California

Zona Pacífico: 15:00 horas

Nayarit

Sinaloa

Sonora

Zona Centro: 16:00 horas

Zona Sureste: 17:00 horas

Quintana Roo

¿Dónde ver la final de Miss México 2025?

La final de Miss México 2025 se transmitirá por canales oficiales a nivel nacional. Verifica la señal de tu proveedor de televisión o revisión en streaming, si aplica. Asegúrate de sintonizar la señal correcta para no quedarte con las ganas.

¿Quiénes son las participantes de Miss México?

Aguascalientes: Fernanda Rivera

Baja California: Melissa Huerta Murillo

Baja California Sur: Karen Juniva Imperial Gaxiola

Campeche: Gabriela Beltrán

Chiapas: Constanza Morris Ibarra

Chihuahua: Carla Alejandra de los Reyes Villegas[

Coahuila de Zaragoza: Frida Elizabeth Reynoso Rivas

Colima: Luisa Vallejo

Ciudad de México: Alexia Nirjhara Sanfilippo Rivera[

Durango: Erika Rodallegas

Guanajuato: Ximena Monserrat Valdovinos Garnica

Guerrero: Victoria Zermeño

Hidalgo: María de la Luz Mondragón Orozco

Jalisco: Isabel Sarahí Zamora Soria

Estado de México: María Fernanda Serrano Barrera

Michoacán de Ocampo: Paulina Uceda Escorcia

Morelos: Cassandra García Olea

Nayarit: Ruslana Zicaru Remenyuk

Nuevo León: Salma Habibe Garza Quijano

Oaxaca: Sara Cruz Porras

Puebla: Alma Giselle Gutiérrez Alonso

Querétaro: Alejandra Correa Rodríguez

Quintana Roo: Naomi Chi

San Luis Potosí: Jaqueline Barrera Benítez

Sinaloa: Angela Michelle León Yuriar

Sonora: Dalia Velderrain

Tabasco: Esmeralda Guadalupe Meza Justiniano

Tlaxcala: Gisella Flores

Veracruz de Ignacio de la Llave: Giselle Monterrosas

Yucatán: Angélica Briones Landeros

Zacatecas: Mariana Magdalena López Guerrero

La final de Miss México 2025 se perfila como un evento imperdible: emoción, belleza y un instante de orgullo nacional. Checa bien tu horario según tu estado, ponte cómoda y disfruta el evento.