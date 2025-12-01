Fátima Bosch se defiende de críticas por escándalos de Miss Universo 2025: “Me honra mucho ser parte de esto”

Reina del Miss Universo, Fátima Bosch en Nueva York Luego de dar sus declaraciones sobre su polémico triunfo en el certamen, tuvo un momento especial en la catedral de San Patricio

El certamen de Miss Universo 2025 sigue en el centro del debate luego de que la ganadora, Fátima Bosch, de 25 años, se enfrentara por primera vez a los medios tras días de señalamientos que apuntaban a presuntas influencias y actos de corrupción en su coronación, una controversia que estalló el mismo 21 de noviembre, cuando fue proclamada ganadora.

¿Cuáles fueron las respuestas de Fátima Bosh?

La reina de Miss Universo recordó que, desde que estalló la polémica, solo había emitido un breve comunicado en sus redes sociales, sin embargo, decidió dar una postura más amplia ante la prensa, asegurando que las acusaciones carecen de fundamento.

“Cuando hay una verdad certera, no hace falta defenderse, pero si tenemos voz es para usarla. Aprovecho este espacio para decir que todos saben que es completamente falso”, afirmó, al insistir que su triunfo fue resultado del trabajo y no de influencias externas.

Fátima gano por salirse del molde del concurso

La mexicana sostuvo que la controversia se desató porque “rompió” con lo que históricamente se ha visto en el concurso, algo que, dijo, también ha generado una conversación necesaria sobre los estándares actuales del certamen.

“Mi triunfo obviamente desató mucha polémica, pero cuando una persona rompe el molde, el estereotipo que hoy está cambiando en Miss Universo, me honra ser parte de esto. Quiero que las niñas sepan que importa más lo que llevas en la mente y en el corazón”, señaló.

Bosch subrayó que la belleza “no lo es todo” y destacó el trato humano como uno de los valores más relevantes en una reina, al recordar que Miss Universo también implica una responsabilidad social.

Fátima Bosch en Nueva York

Además de su encuentro con la prensa, Fátima Bosch tuvo un momento especial en la catedral de San Patricio, en Manhattan, donde fue recibida durante la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe. La presencia de la Miss Universo 2025 atrajo la atención de fieles y visitantes, convirtiéndose en uno de los primeros actos públicos de su agenda en Estados Unidos.