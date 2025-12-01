¿Kanye West podría cancelar su concierto en México? Esto es todo lo que se sabe sobre la cancelación en África

¿Kanye West podría cancelar su concierto en México?

El concierto que Kanye West tenía previsto para el 13 de diciembre de 2025 en Johannesburgo fue oficialmente aplazado, informó su equipo de producción. La decisión ocurre tras una reestructuración interna en la que Yeezy LLC asumió el control total del proyecto, lo que llevó a retirar a la empresa Monyake Group por presuntos incumplimientos en la organización.

A raíz de este cambio, la presentación quedó pospuesta indefinidamente y quienes adquirieron boletos recibirán un reembolso íntegro mediante el sistema oficial de venta. Aunque no se trata de una cancelación definitiva, los organizadores adelantaron que el show será replanteado como una producción de mayor escala, con nuevos elementos y una experiencia más ambiciosa para el público.

¿Y qué pasa con los conciertos en México?

Mientras el espectáculo en Sudáfrica se reconfigura, las fechas programadas en México siguen completamente confirmadas. Kanye West se presentará en la Ciudad de México el 30 y 31 de enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México, una segunda fecha añadida debido a la alta demanda de boletos. Hasta ahora, no existe ningún anuncio oficial que sugiera un cambio o cancelación de estas presentaciones, por lo que se mantienen en pie.

El anuncio del aplazamiento en Johannesburgo generó sorpresa entre seguidores en África, pues muchos ya habían organizado viajes y hospedajes. Sin embargo, el equipo de Ye aseguró que su intención de llevar su gira al continente continúa firme y que trabajan en una versión más grande del espectáculo que se anunciará próximamente.

A pesar del revés logístico, el equipo del rapero reiteró que Kanye sigue comprometido con su gira internacional. Señalaron que están entusiasmados por llevar el show al continente africano y compartirlo también mediante transmisión en vivo, una vez que se defina la nueva fecha confirmada.