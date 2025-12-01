¡Que ofertón! Vive Latino 2026 anuncia boletos con hasta 40% de descuento

Las ofertas del ‘Ciber Monday’ llegaron el día de hoy a uno de los eventos musicales más esperados año con año, el Vive Latino. Las cuentas oficiales del evento sorprendieron a sus fans el día de hoy con cuatro días de ventas especiales para ofrecer descuentos de hasta el 40% por tiempo limitado. Esto es lo que tienes que saber.
¿Cuándo y cómo comprar boletos para el Vive Latino 2026 con descuento?
La promoción comenzará a partir de este lunes 1 de diciembre, en los que podrás adquirir entradas para la edición del próximo año que se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Esta promoción aplicará únicamente para abonos generales, pero apresúrate, mientras más esperes, menos descuento habrá
- Lunes 1 de diciembre: 40% de descuento
- Martes 2 de diciembre: 40% de descuento
- Miércoles 3 de diciembre: 40% de descuento
- Jueves 4 de diciembre: 10% de descuento
¡YA ARRANCÓ EL 40% DE DESCUENTO PARA EL VL26! 🔥— Vive Latino (@vivelatino) December 1, 2025
11:00 am en taquillas tendremos el mismo descuento, para que se den una vuelta 👊
(Únicamente abono general)
Para poder obtener esta promoción, deberás acceder al sitio oficial de Ticketmaster en la sección de Abono General 2 días. Ahí encontrarás la opción de adquirir tus entradas al 40% de descuento. O también, podrás acceder a las taquillas del Estadio GNP Seguros a partir de las 11:00 horas de este lunes 1 de diciembre.
Cartel Completo del Vive Latino 2026
El Vive Latino 2026 promete alzarse como una edición emblemática al reunir en su cartel a leyendas del rock internacional, íconos latinos y nuevas promesas del panorama musical. Entre los nombres más esperados destacan The Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz y Juanes, quienes encabezan el lineup. Además de grandes figuras como Cypress Hill, Los Fabulosos Cadillacs, Fobia, Maldita Vecindad y actos emergentes o alternativos como Illya Kuryaki and The Valderramas, Enjambre, Hello Seahorse! y muchos más.
Más allá de nombres consagrados, esta edición apuesta por la diversidad sonora: rock, ska, pop, indie, electrónica, ska-reggae, mezclando generaciones, culturas y estilos. Se celebrará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 14 y 15 de marzo de 2026, con más de 50 artistas confirmados.
Para muchos fans, será una oportunidad de revivir himnos clásicos, descubrir nuevos sonidos y experimentar la energía colectiva única que caracteriza al festival.