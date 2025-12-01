¡Que ofertón! Vive Latino 2026 anuncia boletos con hasta 40% de descuento

Vive Latino 2026 Las entradas de abonos generales para la edición 2026 tendrán cuatro días de promociones en este inicio del mes de diciembre. (Graciela López Herrera)

Las ofertas del ‘Ciber Monday’ llegaron el día de hoy a uno de los eventos musicales más esperados año con año, el Vive Latino. Las cuentas oficiales del evento sorprendieron a sus fans el día de hoy con cuatro días de ventas especiales para ofrecer descuentos de hasta el 40% por tiempo limitado. Esto es lo que tienes que saber.

¿Cuándo y cómo comprar boletos para el Vive Latino 2026 con descuento?

La promoción comenzará a partir de este lunes 1 de diciembre, en los que podrás adquirir entradas para la edición del próximo año que se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Esta promoción aplicará únicamente para abonos generales, pero apresúrate, mientras más esperes, menos descuento habrá

Lunes 1 de diciembre : 40% de descuento

: 40% de descuento Martes 2 de diciembre : 40% de descuento

: 40% de descuento Miércoles 3 de diciembre: 40% de descuento

40% de descuento Jueves 4 de diciembre: 10% de descuento

¡YA ARRANCÓ EL 40% DE DESCUENTO PARA EL VL26! 🔥



11:00 am en taquillas tendremos el mismo descuento, para que se den una vuelta 👊

(Únicamente abono general)



🎟️: https://t.co/rZ8A9iTVsf pic.twitter.com/gx4SZPp6J4 — Vive Latino (@vivelatino) December 1, 2025

Para poder obtener esta promoción, deberás acceder al sitio oficial de Ticketmaster en la sección de Abono General 2 días. Ahí encontrarás la opción de adquirir tus entradas al 40% de descuento. O también, podrás acceder a las taquillas del Estadio GNP Seguros a partir de las 11:00 horas de este lunes 1 de diciembre.

Vive Latino 2026 La oferta ya está disponible a través de Ticketmaster y podrá disfrutarse también en las taquillas del Estadio GNP Seguros.

Cartel Completo del Vive Latino 2026

Cartel Vive Latino 2026 Así luce el set completo de los días de música para el Vive Latino 2026.

El Vive Latino 2026 promete alzarse como una edición emblemática al reunir en su cartel a leyendas del rock internacional, íconos latinos y nuevas promesas del panorama musical. Entre los nombres más esperados destacan The Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz y Juanes, quienes encabezan el lineup. Además de grandes figuras como Cypress Hill, Los Fabulosos Cadillacs, Fobia, Maldita Vecindad y actos emergentes o alternativos como Illya Kuryaki and The Valderramas, Enjambre, Hello Seahorse! y muchos más.

Más allá de nombres consagrados, esta edición apuesta por la diversidad sonora: rock, ska, pop, indie, electrónica, ska-reggae, mezclando generaciones, culturas y estilos. Se celebrará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 14 y 15 de marzo de 2026, con más de 50 artistas confirmados.

Para muchos fans, será una oportunidad de revivir himnos clásicos, descubrir nuevos sonidos y experimentar la energía colectiva única que caracteriza al festival.