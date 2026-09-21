TOMORA anuncia concierto en México: fecha, sede y venta de boletos

TOMORA nuncia concierto en el Pabellón Oeste de la CDMX Foto: Universal Music

TOMORA, el proyecto musical formado por Tom Rowlands, integrante de The Chemical Brothers, y la cantante noruega AURORA, llegará por primera vez a la Ciudad de México con una presentación en el Pabellón Oeste el 26 de marzo de 2027.

El concierto formará parte del recorrido internacional de COME CLOSER (2026), álbum debut con el que ambos artistas dieron identidad propia a una colaboración que comenzó varios años atrás y que finalmente evolucionó hasta convertirse en una banda.

¿Cuándo será el concierto de TOMORA en México?

La cita será el 26 de marzo de 2027 en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México.

¿Cuándo será la venta de boletos para TOMORA?

Los seguidores que quieran asegurar sus entradas podrán acceder a la Preventa Banamex el 24 de septiembre de 2026, mientras que la venta general comenzará el 25 de septiembre a través de Ticketmaster y en la taquilla del inmueble.

TOMORA llega a México después de captar la atención internacional con una propuesta que combina la experiencia de Rowlands en la música electrónica con el universo alternativo y experimental de AURORA.

TOMORA nuncia concierto en el Pabellón Oeste de la CDMX Foto: OCESA

¿Quiénes forman TOMORA?

El proyecto reúne dos trayectorias que ya habían coincidido anteriormente.

Tom Rowlands es integrante de The Chemical Brothers junto con Ed Simons, una de las agrupaciones fundamentales de la música electrónica británica. El dúo cuenta con seis álbumes que llegaron al número uno en Reino Unido y ha ganado tres premios Grammy al Mejor Álbum de Música Electrónica/Dance.

AURORA, por su parte, se ha consolidado como una de las artistas noruegas más reconocidas de la escena contemporánea gracias a una propuesta que combina pop alternativo, electrónica y elementos experimentales.

Su relación musical comenzó antes de TOMORA. AURORA participó en tres canciones de No Geography (2019), álbum de The Chemical Brothers, incluida “Eve of Destruction”. Posteriormente, Rowlands colaboró en What Happened to the Heart? (2024), de la cantante noruega.

De ese intercambio creativo surgió la idea de construir algo que fuera más allá de una simple colaboración.

TOMORA presenta su álbum debut, COME CLOSER

El resultado de ese proceso es COME CLOSER, un álbum de 12 canciones construido a partir de la experimentación y la improvisación.

Temas como “RING THE ALARM”, “SOMEWHERE ELSE” y “COME CLOSER” muestran la combinación de ritmos electrónicos, texturas y elementos emocionales que caracteriza al proyecto.

El disco fue creado entre el estudio de Rowlands en Sussex y la casa familiar de AURORA en Noruega. Según han explicado sus integrantes, buena parte del proceso surgió de manera espontánea, siguiendo ideas musicales sin una estructura predeterminada.

Ahora, TOMORA llegará a México para presentar en directo el universo de COME CLOSER. La cita será el 26 de marzo de 2027 en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México.