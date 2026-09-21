Placebo en México: ¿cuándo son sus conciertos y cuándo salen los boletos?

Placebo regresa a México en 2027 Placebo

¡Se avecina un regreso memorable! Placebo volverá a México en 2027 como parte de una gira titulada 30th Anniversary Tour, un recorrido con el que la banda británica celebrará tres décadas de trayectoria y regalará a sus fans una gira que rememora una etapa fundamental de su historia musical.

El grupo encabezado por Brian Molko y Stefan Olsdal confirmó dos conciertos en territorio mexicano como parte de su recorrido por Latinoamérica. Las presentaciones serán en Guadalajara y Monterrey, ciudades que recibirán a Placebo en marzo de 2027.

La gira latinoamericana también contempla presentaciones en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, antes de cerrar su recorrido regional con las dos fechas mexicanas.

¿Cuándo serán los conciertos de Placebo en México?

Placebo llegará a México en marzo de 2027 con dos conciertos. Estas son las fechas confirmadas hasta ahora:

16 de marzo de 2027: Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco.

Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco. 18 de marzo de 2027: Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León.

¿Por qué regresa Placebo a México?

El motivo de esta gira es especial para los seguidores de la banda. Placebo conmemora tres décadas de trayectoria y pone el foco en sus primeros trabajos discográficos, particularmente Placebo, su álbum debut, y Without You I’m Nothing.

Ambos discos pertenecen a una etapa determinante para la consolidación de la identidad sonora de la agrupación y contienen canciones que se convirtieron en referentes dentro del rock alternativo de finales de los años 90.

La ruta latinoamericana comenzará el 20 de febrero de 2027 en São Paulo y continuará por distintas ciudades de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, antes de llegar a Guadalajara y Monterrey.

¿Dónde tocará Placebo en Guadalajara?

La primera parada mexicana será en Guadalajara.

Placebo se presentará el martes 16 de marzo de 2027 en el Auditorio Telmex, uno de los principales recintos para conciertos de la zona metropolitana de Guadalajara.

¿Dónde tocará Placebo en Monterrey?

Dos días después de su presentación en Guadalajara, Placebo viajará a Monterrey.

El concierto será el jueves 18 de marzo de 2027 a las 21:00 horas en el Auditorio Banamex.

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Placebo en México?

De acuerdo con la información oficial, el calendario contempla una venta para fans el martes 22 de septiembre de 2026, seguida por la preventa de Banamex y posteriormente la venta general.

Las fechas anunciadas son:

Venta para fans

Martes 22 de septiembre de 2026.

11:00 horas.

Preventa Banamex

Miércoles 23 de septiembre de 2026.

11:00 horas.

Venta general

Jueves 24 de septiembre de 2026.

11:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos de Placebo?

Por el momento, no existe un precio oficial confirmado para todas las localidades de los conciertos de Placebo en México.

¿Placebo dará concierto en CDMX?

Hasta el momento, no hay una fecha confirmada de Placebo en Ciudad de México dentro del anuncio de su gira por México.

Sin embargo, es inevitable que la banda pase por CDMX, por lo que de acuerdo con las fechas de sus otros dos conciertos se podría sospechar de una posible presentación en el festival Vive Latino 2027.