¿De qué murió Presley Gerber? Revelan detalles sobre el fallecimiento del hijo de Cindy Crawford

Fallecimiento de Presley Gerber Detalles revelados apuntan a una posible sobredosis.

Nuevos detalles sobre la muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, fueron revelados en por fuentes con conocimiento directo al medio TMZ; de acuerdo con la información, se sospecha posible paro cardíacos por sobredosis tras una larga lucha contra la adicción.

El modelo falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles el domingo 20 de septiembre de 2026. Los paramédicos que acudieron en su auxilio declararon su muerte a las 9:45 horas locales, mientras que el Departamento de Policía de Santa Mónica tomó el cargo de la investigación.

¿De qué murió Presley Gerber? Nuevos detalles apuntan a posible sobredosis

Nuevas grabaciones en un informe de dispatch e información brindada a TMZ por fuentes de conocimiento directo, señalaron que los parámedicos recibieron el llamado de una sobredosis y paro cardíaco, por lo que fueron enviados Berkeley Street, en Santa Mónica, California, donde el modelo se encontraba en un centro de rehabilitación.

Hasta el momento, el informe del médico forense del condado de Los Ángeles no ha sido emitido, por lo que no puede confirmarse oficialmente la causa de muerte. Sin embargo, las grabaciones realizadas a los servicios de emergencia alrededor de las 9:35 horas locales, podrían apuntar a que Presley sufrió una sobredosis que culminó en un paro cardíaco.

Durante años, Presley ingresó continuamente a centros de rehabilitación debido a su abuso de sustancias y complicaciones de salud mental, temas que llegó a compartir abiertamente en entrevistas, mientras que su hermana Kaia Gerber —modelo y actriz— llegó a hablar sobre cómo su familia afrontó dichos episodios.

Tras el fallecimiento de Presley, la familia solicitó privacidad en “este momento tan difícil y doloroso”.

Presley Gerber: familia, trayectoria y visibilización de la salud mental

Presley Walker Gerber fue el primer hijo de la supermodelo Cindy Crawford y Rande Gerber, además de ser hermano de la actriz y modelo Kaia Gerber. Nacido el 2 de julio de 1999, Presley comenzó a trabajar como modelo en su adolescencia al firmar con IMG Models a los 15 años.

Entre sus campañas más destacadas, se encuentran colaboraciones con marcas destacadas como Calvin Klein o las casas de moda Dolce & Gabbana, Moschino y Celine, no obstante, gran parte de su popularidad en el público joven fueron sus aportaciones a la visibilización de la salud mental y su lucha contra las adicciones, impulsando la empatía y apoyo hacia personas que también atravesaban este tipo de situaciones.

Durante marzo de 2026, Presley compartió con sus seguidores y seguidoras lo que representaba su esperanza de que fuera “su última rehabilitación” al someterse a un tratamiento con ibogaína, terapia alternativa que ayuda a disminuir la necesidad compulsiva de volver a consumir una droga al estimular la reparación neuronal.

Debido a sus riesgos, la administración de ibogaína requiere estricta supervisión clínica.